Les Valdôtains Mariel Plebs et Davide Miodini au Parlement Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Chaque année, cet événement réunit dans la capitale belge une centaine de jeunes qui jouent, le temps d'une simulation parlementaire, les rôles de députés, ministres ou journalistes.

Âgée de 22 ans et résidant à Saint-Christophe, Mariel Plebs est étudiante en droit à l’Université de Milan-Bicocca. Davide Miodini, également âgé de 22 ans, réside à Aoste et est récemment diplômé en mode et industries créatives de l’Université Iulm de Milan.

Pendant la simulation, les jeunes débattront de quatre projets de loi portant sur l’inclusivité et la représentativité dans les écoles, la création d’une assemblée législative citoyenne par tirage au sort, la sécurité dans les espaces publics, ainsi que la solidarité intergénérationnelle et la fin de vie digne.

Leur participation est rendue possible grâce à l’entente liant le Conseil de la Vallée, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement du Jura. Les frais de voyage sont pris en charge par le Conseil régional, tandis que l’hébergement est offert par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

«Après la rencontre du 10 janvier dernier avec les représentants des Parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Jura, à l'occasion du 80e anniversaire du Conseil de la Vallée élu par le CLN, notre lien d'amitié et de collaboration se poursuit à travers l'engagement des jeunes - déclare le Président du Conseil de la Vallée, Stefano Aggravi -. La participation de Mariel Plebs et de Davide Miodini à cette simulation parlementaire, où ils débattront de thèmes cruciaux pour l’avenir de nos sociétés, témoigne de la confiance que nous plaçons dans la participation active des nouvelles générations à la vie démocratique, mais aussi de notre appartenance à un espace francophone de dialogue, d’échange et de responsabilité. À Mariel et Davide, j’adresse mes meilleurs vœux pour une expérience riche et formatrice.»