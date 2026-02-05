La plateforme ConciliaWeb pour la gestion des litiges entre utilisateurs et operateurs de l'ecosystème numérique en langue française

Compte tenu de l’étendue des pages, des menus et des formulaires destinés aux usagers, ainsi que de la traduction des termes technico-juridiques de la plateforme, il s’agissait d’un travail complexe, réalisé en étroite synergie entre la Direction de la Protection du Consommateur de l’Agcom et la Structure opérationnelle du Corecom Vallée d’Aoste.

Le choix de la langue (it, en, de et fr) peut être activé, une fois connecté à ConciliaWeb via ses identifiants Spid ou Cie, en ouvrant le menu déroulant situé en haut à droite.

Une fois la sélection effectuée, il est possible d’opérer intégralement dans la langue choisie.