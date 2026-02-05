 / NOUVELLES EN FRANCAIS

La plateforme ConciliaWeb pour la gestion des litiges entre utilisateurs et operateurs de l'ecosystème numérique en langue française

En application de l’article 38 du Statut spécial, qui établit la parité entre la langue française et la langue italienne, les citoyens de la Vallée d’Aoste peuvent, depuis le 1er février 2026, consulter et utiliser le portail ConciliaWeb en français

Compte tenu de l’étendue des pages, des menus et des formulaires destinés aux usagers, ainsi que de la traduction des termes technico-juridiques de la plateforme, il s’agissait d’un travail complexe, réalisé en étroite synergie entre la Direction de la Protection du Consommateur de l’Agcom et la Structure opérationnelle du Corecom Vallée d’Aoste.

Le choix de la langue (it, en, de et fr) peut être activé, une fois connecté à ConciliaWeb via ses identifiants Spid ou Cie, en ouvrant le menu déroulant situé en haut à droite.

Une fois la sélection effectuée, il est possible d’opérer intégralement dans la langue choisie.

