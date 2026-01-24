À Cogne, la question de la route reste centrale

Le débat sur le lien entre Cogne et Aoste revient au centre de l’actualité politique valdôtaine. ADU Vallée d’Aoste réaffirme la nécessité de garantir un accès sûr, stable et continu entre la vallée et le chef-lieu, condition indispensable pour la vie quotidienne des habitants et pour le maintien des services essentiels.

Dans sa note, le mouvement souligne que «la necessità di un collegamento sicuro e stabile tra Cogne e Aosta può avvenire solo attraverso un radicale intervento di messa in sicurezza dell’attuale strada regionale», accompagné d’«un’attenta attività di manutenzione dei corsi d’acqua e del territorio». Un travail jugé indispensable pour faire face à la fragilité hydrogéologique de la zone et éviter des interruptions récurrentes de la circulation.

ADU VdA se montre en revanche très critique à l’égard du projet de liaison par funivia. Selon le mouvement, «il collegamento funiviario non può essere considerato Trasporto Pubblico Locale», notamment parce qu’il serait «più lento della strada» et pénalisé par «i costi del biglietto e le limitazioni tecniche connesse all’impianto funiviario».

Pour lutter contre l’abandon des terres hautes, ADU estime que la priorité doit aller à des infrastructures fonctionnelles plutôt qu’à des projets spectaculaires. «Per evitare l’abbandono delle terre alte non servono nuove mega funivie, ma collegamenti veloci e sicuri con il fondo valle», affirme le mouvement, qui appelle à une politique de mobilité centrée sur les besoins des résidents.

Le coût du projet est également mis en avant. ADU rappelle que «la nuova funivia costerebbe decine di milioni di euro», des ressources publiques qui pourraient être utilisées «per mettere definitivamente in sicurezza l’accesso di molte valli: Cogne compresa».

Enfin, le mouvement critique la récente motion approuvée par le Conseil communal d’Aoste en faveur du projet de funivia. Celle-ci est définie comme «simbolo di subordinazione al Palazzo regionale» et comme l’expression «di una politica miope che insegue la logica del turismo di massa, anziché i bisogni degli abitanti della montagna».

Pour ADU Vallée d’Aoste, la ligne reste inchangée : avant de lancer de nouveaux projets de funivies, il est indispensable de garantir des routes sûres et praticables, seules capables d’assurer un véritable droit à la mobilité pour les territoires de montagne.