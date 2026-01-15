Le futur des destinations touristiques, Marketing territorial, durabilité et innovation au cœur d’une conférence internationale à Aoste

Lundi 19 janvier 2026, de 14h00 à 18h30, le pôle universitaire de la rue Monte Vodice à Aoste accueillera la conférence « Tourism destinations: present and future agenda », consacrée aux transformations en cours du tourisme et aux nouveaux modèles de développement des territoires.

Organisée par le Département des sciences économiques et politiques de l’Université de la Vallée d’Aoste, la rencontre s’inscrit dans le cadre du Spoke 3 – Industrie de la culture et du tourisme du projet NODES – Nord-Ovest Digitale e Sostenibile, financé par le PNRR. L’objectif est clair : analyser les grandes tendances internationales qui redéfinissent aujourd’hui les destinations touristiques et ouvrir une réflexion collective sur les scénarios futurs possibles.

La conférence abordera les thèmes du destination marketing, de la durabilité et de l’innovation, en mettant l’accent sur la nécessité de stratégies de développement plus conscientes, capables de conjuguer attractivité touristique, respect des équilibres territoriaux et implication des communautés locales.

Le workshop constituera également l’occasion de présenter les résultats du projet NODES – Spoke 3, réunis dans l’ouvrage « Territori montani fragili tra sfide e opportunità. Il caso della bassa Valle d’Aosta » (C. Nava, A. M. Pioletti, FrancoAngeli, 2026). Ce volume restitue trois années de recherche et d’expérimentation, en croisant analyses, cartographies et récits, pour raconter la transition de la Basse Vallée d’Aoste : d’un territoire à forte vocation industrielle à un véritable laboratoire de tourisme culturel et durable.

Le livre met en lumière un parcours partagé, construit grâce à la collaboration entre université, institutions, collectivités locales et communautés, et propose une lecture nouvelle des fragilités et des opportunités propres aux territoires de montagne.

Aux côtés de la publication, seront également présentées les plateformes numériques développées dans le cadre du projet NODES. Pensés comme des outils de médiation innovants, ces dispositifs visent à favoriser une valorisation participative, interactive et personnalisée du patrimoine culturel et paysager, en accompagnant visiteurs et résidents dans des parcours de découverte lents, identitaires et ancrés dans les lieux.

La rencontre s’adresse en particulier aux institutions et aux opérateurs locaux, appelés à jouer un rôle clé dans la construction de modèles de développement touristique plus durables, mieux intégrés au tissu social et culturel des territoires.

L’initiative est réalisée dans le cadre du projet « NODES – Nord-Ovest Digitale e Sostenibile » (code ECS 00000036), financé par le PNRR – Mission 4, Composante 2, “De la recherche à l’entreprise” – Investissement 1.5, pour la création et le renforcement des écosystèmes de l’innovation, avec le soutien de l’Union européenne – NextGenerationEU (CUP B63B22000010001).