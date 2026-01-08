Al via il percorso formativo “Youth Press - Sguardi giovani sulla cultura”, una redazione di giovani per raccontare Aosta

Una redazione giovane per raccontare la vita culturale di Aosta con sguardo diretto, competente e plurale. È l’obiettivo di “Youth Press - Sguardi giovani sulla cultura”, un progetto promosso da Long Neck Doc che trasforma giovani tra i 14 e i 35 anni in cronisti della propria città, attraverso un percorso di formazione gratuito che unisce conoscenze teoriche, laboratori ed esperienze sul campo.

Al centro dell’iniziativa, che si svilupperà in una serie di incontri tra febbraio e giugno 2026, c’è la creazione di una redazione giovanile che “impara facendo”, sperimentando i linguaggi del giornalismo digitale e delle arti del racconto: scrittura di testi, fotografia, realizzazione di video, progettazione di contenuti per i social e creazione di grafiche. Da questa palestra nasceranno sguardi plurali e inclusivi sulla vita culturale di Aosta, firmati in prima persona da ragazze e ragazzi.

“Youth Press” è un progetto pienamente radicato nel tessuto culturale di Aosta, in cui le uscite sul campo si intrecciano con rassegne, spettacoli, mostre e iniziative diffuse. Attraverso questo percorso, i giovani partecipanti saranno guidati alla scoperta – o riscoperta – dei luoghi simbolo della produzione artistica e performativa della città: da Plus al Teatro Cinema Giacosa, dalle piazze e vie del centro fino ai quartieri, ai parchi e alle aree urbane più fragili.

La proposta coniuga formazione e pratica sul campo. Giornalisti ed esperti del settore della comunicazione guideranno i partecipanti in un percorso di educazione ai media: si impara a verificare le notizie, distinguere fatti e opinioni, scrivere articoli e recensioni, riprendere e montare immagini e suoni, progettare contenuti per i social nel rispetto di privacy e diritti d’autore. I partecipanti saranno poi chiamati a produrre contenuti originali – articoli, mini-documentari, reportage fotografici, format per i social – realizzati ad Aosta e centrati sulla vita culturale della città. Il corso sarà strutturato in sei lezioni di 2 ore in presenza, con cadenza quindicinale, più un pomeriggio di pratica da svolgere presso la redazione di AostaSera.it, da definire.

L’iniziativa riserva una particolare attenzione ai giovani con minori opportunità. Sono previste forme di sostegno leggere per favorire la partecipazione, la condivisione di attrezzature di base e contenuti progettati secondo i principi dell’accessibilità, con sottotitoli, descrizioni audio e trascrizioni. A sostenere e accompagnare “Youth Press” sarà una rete di realtà attive sul territorio, tra cui la redazione di AostaSera - che ospiterà nei propri spazi gli articoli prodotti dai partecipanti - la sede regionale per la Valle d’Aosta del MED - Associazione Italiana per l’Educazione ai Media e alla Comunicazione, Plus Aosta, il Teatro Cinema Giacosa insieme a diversi enti e organismi culturali che contribuiranno a rafforzarne il percorso formativo e partecipativo.

Nel medio periodo, “Youth Press - Sguardi giovani sulla cultura” mira a consolidare una vera e propria redazione-community capace di proseguire il proprio percorso in autonomia oltre la durata progettuale. L’impatto atteso non si limita alla produzione di contenuti, ma riguarda la crescita di giovani in grado di leggere criticamente il presente, partecipare attivamente alla vita culturale della città e contribuire alla costruzione di una narrazione collettiva più vicina ai loro sguardi.

Per iscriversi al percorso gratuito occorre compilare il modulo disponibile al link: https://forms.gle/kaQQm9nB7kETxGuY7 entro la mezzanotte di domenica 25 gennaio 2026.

Il progetto Youth Press è promosso da Long Neck Doc ETS con il contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta in collaborazione con Plus Aosta e Comune di Aosta e realizzato in partnership con AostaSera.it, abnormal APS e Teatro Cinema Giacosa.

Il progetto è approvato per l’Avviso “1-2025: Giovani in Città” dell’Assessorato Affari europei, innovazione, PNRR, politiche nazionali per la montagna e politiche giovanili e finanziato dal Fondo regionale politiche giovanili (l.r. 12/2013).