CVA e Forte di Bard: insieme per la riqualificazione del Museo delle Alpi e per la promozione della sostenibilità ambientale

CVA – Compagnia Valdostana delle Acque e l’Associazione Forte di Bard saranno partner strategici per i prossimi dieci anni. L’accordo, recentemente sottoscritto, vede l’impegno di CVA a fianco dell’Associazione Forte di Bard per la riqualificazione del Museo delle Alpi e, in particolare, della sala dei ghiacciai.

La partnership, che attribuisce a CVA la qualifica di Energy Partner esclusivo del Forte di Bard, prevede inoltre promozioni congiunte di attività di marketing, forme di co-branding e l’inserimento nell’offerta dell’Associazione di un laboratorio didattico a tema energie rinnovabili dedicato alle scuole, andando in questo modo a rafforzare la partnership educativa già attiva da diversi anni nell’ambito delle attività organizzate dal Forte in occasione della Giornata Internazionale della Terra.

All’interno del Forte, sempre in virtù dell’accordo, sono stati installati pannelli promozionali che comunicano in modo dinamico l’impegno e i valori di CVA nella produzione di energia da fonte rinnovabile, con particolare focus sulla produzione idroelettrica con lo scopo di valorizzare, nello specifico, i lavori di rifacimento della vicina centrale di Hône 2, avviati dalla società nello scorso mese di giugno.

Le strutture e i supporti individuati, integrati con sensibilità nel contesto storico, raccontano il legame profondo tra la tradizione del territorio e la modernità delle soluzioni energetiche rinnovabili, evidenziando come la valorizzazione del patrimonio culturale possa convivere in armonia con il progresso tecnologico e ambientale.

“La valorizzazione della montagna, la tutela dell’ambiente e il profondo legame con il territorio sono valori comuni sia a CVA che al Forte di Bard” ha commentato Giuseppe Argirò, Amministratore delegato di CVA. “Proprio per questo, sostenere una delle realtà più rappresentative della storia e della cultura valdostane è per noi motivo grande orgoglio, oltre che un importante veicolo per promuovere la sostenibilità ambientale che da sempre ci caratterizza”.

“La sinergia tra Forte di Bard e CVA si basa su valori condivisi nell’ambito del rispetto e della tutela delle risorse del territorio che si concretizzano nella promozione di progetti e percorsi divulgativi rivolti alle scuole ma non solo, in un virtuoso percorso di valorizzazione del contesto montano, delle sue ricchezze e delle sue fragilità” commenta la Presidente dell’Associazione Forte di Bard, Ornella Badery. “Siamo lieti di questo sostegno anche economico che ci consente di rinnovare nei contenuti una parte importante del Museo delle Alpi”.

Il Gruppo CVA, con sede in Valle d’Aosta e impianti in tutta Italia, nasce nel 2000. È l’unico operatore italiano integrato su tutta la filiera dell’energia pure green ed opera anche nel settore dell’efficientamento energetico. L’attuale parco impianti consta di 938 MW di potenza derivante da impianti idroelettrici, 139 MW da impianti fotovoltaici e 197 MW da impianti eolici.

Protagonista della transizione energetica, il Gruppo è impegnato nell'attuazione del proprio Piano di Sviluppo strategico-industriale che prevede l’incremento di 1 GW di potenza installata entro il 2029.

Per approfondimenti www.cvaspa.it - www.fortedibard.it