Nasce a Perosa Argentina la nuova associazione di commercianti, artigiani e amici del territorio

A Perosa Argentina, nel cuore della Val Chisone, si apre una nuova pagina di partecipazione e impegno civico. Mercoledì 25 marzo si è infatti svolta l’assemblea che ha sancito ufficialmente la nascita dell’“Associazione Commercianti, Artigiani e Amici di Perosa Argentina”, una realtà che si propone di rafforzare il legame tra attività economiche e comunità locale.

L’iniziativa nasce dall’evoluzione di un gruppo già attivo sul territorio, precedentemente noto come gruppo commercianti, che ha scelto di rilanciare e aggiornare lo statuto della storica associazione esistente. Un passaggio non solo formale, ma sostanziale: il nuovo statuto, approvato all’unanimità, introduce infatti un’impostazione più aperta e inclusiva, consentendo l’adesione non solo a commercianti e artigiani, ma anche ad amici, simpatizzanti e cittadini interessati a contribuire alla vita del paese.

Un segnale chiaro della volontà di ampliare la partecipazione e costruire una rete coesa, capace di sostenere iniziative condivise e di promuovere lo sviluppo locale, con particolare attenzione al commercio di prossimità e a un turismo sostenibile.

Durante l’assemblea è stato inoltre nominato il nuovo direttivo, guidato dal presidente Andrea Ibi, affiancato dal vicepresidente Roberto Manduco, dal tesoriere Cristiano Nepote, dalla segretaria Lara Orso e da Giuliana Salvai, incaricata delle relazioni e comunicazioni. A completare la squadra, sette consiglieri: Zaira Campioni, Francesca Toppino, Sara Mercurio, Stefano Castagno, Maria Luisa Canale, Tiziana Pantorno e Valeria Manavella.

Una squadra descritta come compatta e propositiva, già al lavoro per dare concretezza agli obiettivi dell’associazione e costruire nuove opportunità per il territorio.

Nel corso dell’incontro è stato anche approvato il nuovo logo, attualmente in fase di definizione, mentre è stato avviato ufficialmente il tesseramento. Le quote associative sono state fissate in 15 euro per commercianti e artigiani e in 10 euro per amici e simpatizzanti, con l’intenzione di favorire un’adesione ampia e trasversale.

Il tesseramento proseguirà nei prossimi mesi attraverso diverse iniziative sul territorio, coinvolgendo attività locali, mercati e momenti pubblici anche nei paesi limitrofi. L’obiettivo è chiaro: creare una rete viva, partecipata e capace di generare valore per l’intera comunità.

Tra i primi appuntamenti in calendario spicca l’organizzazione della “Festa della Luna”, prevista tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione – ideata proprio dal gruppo promotore – si conferma come uno degli eventi simbolo dell’estate locale, con l’ambizione di offrire occasioni di aggregazione e valorizzazione del territorio.

La prossima riunione dell’associazione è già fissata per martedì 8 aprile alle ore 21 presso il Bar del Cannone d’Oro, sempre a Perosa Argentina.

Con entusiasmo e spirito collaborativo, la nuova associazione lancia infine un invito aperto: non solo a commercianti e artigiani, ma a tutti i cittadini della valle e dei territori vicini. L’obiettivo è costruire insieme un percorso condiviso, capace di rafforzare l’identità locale e dare nuova energia al tessuto economico e sociale della comunità.