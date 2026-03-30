Conseil des jeunes valdôtains: candidatures ouvertes pour la 9e édition à partir du 30 mars

Organisée par les jeunes pour les jeunes, avec le soutien du Conseil de la Vallée et sous le patronage de l’Université de la Vallée d’Aoste, cette simulation parlementaire se déroulera du 3 au 7 août 2026 dans la salle de l’Assemblée législative à Aoste.

Le Conseil des jeunes valdôtains s’adresse à un maximum de 40 participants, qui auront l’opportunité de se mettre dans la peau de Conseillers régionaux et de suivre toutes les étapes du processus législatif. Répartis en deux Commissions, ils travailleront sur deux projets de loi fictifs, qui seront débattus en séance plénière avant d’être soumis au vote. Dans le cadre de cette simulation, certains participants endosseront le rôle de journalistes afin de couvrir les travaux.

Les thèmes retenus pour cette édition sont étroitement liés aux enjeux du territoire: le développement durable et autosuffisant des stations de ski et de leurs infrastructures; la rétention des talents et la valorisation du capital humain de Valcéjinie, le territoire fictif créé pour la simulation parlementaire.

Pour participer, il faut avoir 18 ans au 3 août 2026, il faut être résident ou être né en Vallée d'Aoste (deux places étant toutefois réservées aux étudiants de l'Université de la Vallée d'Aoste ne résidant pas dans la région), ne pas être un élu au sein d'une collectivité publique (Conseil communal ou régional) et être un citoyen motivé. Par ailleurs, un certain nombre de places est réservé aux étudiants de l’Université de la Vallée d’Aoste, leur participation donnant droit à l’attribution de 2 crédits formatifs.

«La neuvième édition du Cjv confirme la volonté du Conseil de la Vallée de valoriser la jeunesse en lui offrant l’occasion de découvrir concrètement le fonctionnement de nos institutions et de se mettre dans la peau de parlementaires - dit le Président de l'Assemblée valdôtaine, Stefano Aggravi -. C’est aussi l’occasion de célébrer notre francophonie en donnant aux jeunes la possibilité de s’engager activement dans le débat démocratique.»

«L’Université de la Vallée d’Aoste est convaincue de l’importance de cette initiative - affirme la Rectrice Manuela Ceretta -. C’est pourquoi elle ne se limite pas à lui accorder son patronage, comme elle l’a déjà fait par le passé, mais souhaite également attribuer des crédits de formation universitaire aux étudiantes et étudiants qui y prendront part. Il s’agit d’une opportunité formatrice qui contribue à rendre les jeunes des citoyens plus conscients de la valeur et de l’importance de connaître et de pratiquer une citoyenneté active.»

«Le Conseil des jeunes valdôtains, c’est une vraie chance pour nous de découvrir comment fonctionne la vie parlementaire mais aussi de se sentir acteurs du changement - ajoute la Présidente du Cjv, Anduela Lleshi -. Cette simulation est faite pour toutes et tous ceux qui veulent expérimenter le débat, proposer des idées et se lancer dans une expérience qui peut vraiment ouvrir des horizons.»

Créé en 2016 à l’initiative de jeunes ayant participé à des expériences parlementaires internationales, le Conseil des jeunes valdôtains vise à rapprocher les nouvelles générations des institutions et à encourager l’expression citoyenne dans un cadre démocratique et non partisan. La présence de délégations francophones contribue chaque année à donner une dimension internationale à cette simulation.