A Courmayeur nasce la “Davos dell’Export”: il Gotha dell’industria e dello Stato ai piedi del Bianco

Il Monte Bianco si appresta a diventare, per un giorno, il baricentro delle decisioni economiche e strategiche nazionali. Sabato 28 marzo 2026, il Relais MontBlanc & Spa di La Salle ospiterà “WORLD SHIFT”, l’High-Level Strategic Forum promosso dal Forum Italiano dell’Export. L’evento, ideato dal presidente Lorenzo Zurino, punta a trasformare la Valle d’Aosta in una sorta di “Davos italiana”, un luogo di confronto d’altissimo livello tra economia, diplomazia e sicurezza.



Per un giorno il Monte Bianco diventerà il luogo di confronto tra economia, geopolitica, sicurezza e diplomazia internazionale.

Un parterre istituzionale e industriale senza precedenti.

Tra i protagonisti del forum:



• Stefano Pontecorvo – Presidente Leonardo S.p.A.

• Claudio Andrea Gemme – Amministratore Delegato ANAS S.p.A.

• Pierferdinando Casini – Senatore della Repubblica, Commissione Affari Esteri e Difesa

• Alessandro Decio – CEO Banca Desio e della Brianza

• Amb. Umberto Vattani – già Segretario Generale della Farnesina, Presidente Venice International University

• Nicola Graziano – Presidente UNICEF Italia

• Claudia Eccher – Componente Consiglio Superiore della Magistratura

• Carolina Lussana – Presidente Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria



Magistratura, giustizia tributaria e sicurezza dello Stato.



All’incontro prenderanno parte anche importanti rappresentanti delle istituzioni dello Stato:

• Prefetto Filippo Dispenza – Direttore Centrale degli Affari Generali della Polizia di Stato – Dipartimento della Pubblica Sicurezza

• Questore di Aosta dott. Sertori

• Francesco Greco – già Procuratore della Repubblica

• Antonio Spampinato – Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Aosta

• Luigi De Paola – Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Aosta



I saluti istituzionali

Ad aprire i lavori saranno:

• Lorenzo Zurino – Presidente Forum Italiano dell’Export

• Roberto Rota – Sindaco di Courmayeur

• Cassiano Pascal – Sindaco di La Salle



La giornata sarà moderata dal Direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza.

Il Monte Bianco al centro del dibattito globale

In uno scenario internazionale segnato da tensioni geopolitiche, ridefinizione delle rotte commerciali e trasformazioni profonde delle catene globali del valore, il forum affronterà temi strategici come:

• sicurezza delle rotte commerciali

• geopolitica delle supply chain

• nuovi equilibri tra economia, diplomazia e sicurezza

• il ruolo dell’Italia nei nuovi scenari economici globali



I lavori, moderati dal Direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Mimmo Mazza, saranno aperti dai saluti dei sindaci di Courmayeur e La Salle, Roberto Rota e Cassiano Pascal.

"Portare questo confronto nel cuore delle Alpi è una scelta simbolica", spiegano gli organizzatori. L'obiettivo è offrire al territorio e agli stakeholder economici locali un'occasione rara di confronto diretto con i protagonisti della politica economica e istituzionale italiana, confermando la vocazione internazionale della Valle d'Aosta.