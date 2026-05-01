Primo maggio: dalla festa alla mobilitazione

Non una semplice ricorrenza, ma un punto di partenza. Il Primo Maggio, giornata internazionale delle lavoratrici e dei lavoratori, viene rilanciato come momento di mobilitazione da Uniti a Sinistra, Area Democratica Gauche Autonomiste, Movimento 5 Stelle, Partito della Rifondazione Comunista e Risorgimento Socialista. Un appello che si fa politico e sociale insieme, con l’obiettivo dichiarato di rimettere il lavoro al centro del dibattito pubblico.

“Questa ricorrenza non può ridursi a una celebrazione simbolica, ma deve rappresentare l’avvio di una grande mobilitazione popolare”, si legge nel documento congiunto, che assume toni netti di fronte allo scenario internazionale e alle scelte politiche nazionali.

Nel mirino finiscono innanzitutto i conflitti globali e la corsa al riarmo, che secondo i firmatari stanno sottraendo risorse decisive ai servizi essenziali. “Di fronte al dramma del genocidio del popolo palestinese e al moltiplicarsi dei conflitti è necessario alzare la voce: si stanno sottraendo fondi al welfare, alla sanità e alla scuola pubblica, aggravando le disuguaglianze”. Un’accusa che si allarga alle prospettive economiche del Paese: “Le conseguenze per il futuro dell’Italia rischiano di essere devastanti”.

La critica si sposta poi sul piano interno, con un affondo diretto alle politiche del governo guidato da Giorgia Meloni. “Assistiamo a un preoccupante declino industriale, frutto di scelte fallimentari”, denunciano le forze politiche, sottolineando come questa dinamica stia colpendo anche la Valle d’Aosta.

E proprio il contesto regionale diventa terreno di scontro politico. La Giunta guidata da Renzo Testolin viene accusata di immobilismo: “Un territorio sempre più abbandonato, mentre l’esecutivo regionale appare concentrato unicamente sulla gestione del potere, senza una visione strategica per il rilancio produttivo e occupazionale”.

Da qui la richiesta di un cambio di passo deciso. “È urgente invertire la rotta. Serve un piano serio per sostenere l’industria, difendere il lavoro e creare nuove opportunità, a partire dai territori più fragili”. Un passaggio che introduce uno dei temi centrali del documento: il ritorno a strumenti di sostegno economico.

“Riteniamo imprescindibile il ripristino di un Reddito di dignità”, affermano i firmatari, criticando la cancellazione delle misure precedenti. “Milioni di persone sono state spinte in condizioni di povertà, prive di strumenti essenziali per una vita dignitosa. Il lavoro deve essere garantito, ma dove manca devono esserci tutele adeguate”.

Altro nodo cruciale è quello salariale. “Il tema del salario minimo non può essere ridotto a uno slogan: occorre costruire un sistema che assicuri un reddito mensile dignitoso, capace di garantire stabilità e prospettive”. Un’impostazione che va oltre la semplice paga oraria e punta a una visione più ampia della sicurezza economica.

Non manca infine un affondo sul precariato, definito senza mezzi termini “selvaggio”. E qui la denuncia assume un carattere quasi paradossale: “In Valle d’Aosta uno dei principali soggetti che alimentano questa condizione è proprio la Regione Autonoma, direttamente o attraverso società partecipate”. Una situazione giudicata “inaccettabile” e da superare con politiche di stabilizzazione.

Il messaggio finale è chiaro e volutamente mobilitante: “Il Primo Maggio, per noi, è una giornata di lotta e di proposta. È il momento di rimettere al centro il lavoro, la dignità delle persone e la giustizia sociale”.

Da qui l’invito a scendere in campo: “Invitiamo tutte e tutti a partecipare alle iniziative e alle mobilitazioni: solo attraverso l’impegno collettivo è possibile costruire un futuro diverso”.

Una presa di posizione che prova a trasformare la festa in qualcosa di più: un terreno politico concreto. Con un obiettivo dichiarato, quasi uno slogan ma anche una linea programmatica: il lavoro torni protagonista della vita sociale.