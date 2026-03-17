Sanità, la Neurologia di Aosta cresce: arrivano tre nuovi specialisti

La Struttura Complessa di Neurologia dell’Ospedale “Parini” di Aosta si arricchisce di tre nuovi specialisti, i Dottori Alessandro Alesina, Irene Florean e Gabriele Mainini, potenziando così le attività cliniche, assistenziali e ambulatoriali, con particolare attenzione alla gestione delle patologie neurologiche acute e croniche, al miglioramento dei percorsi diagnostico-terapeutici e all’innovazione dei servizi rivolti ai pazienti.

«La Neurologia è un ambito in continua evoluzione e richiede competenze sempre più specialistiche – sottolinea il Dott. Guido Giardini –. L’inserimento di questi giovani professionisti ci permette di rafforzare il lavoro di équipe e di rispondere in modo ancora più efficace ai bisogni dei pazienti. In questi giorni è inoltre aperto un concorso per l’assunzione di ulteriori tre neurologi, a conferma della volontà dell’Azienda di investire in modo concreto nello sviluppo della struttura e nel potenziamento dei servizi».

Tra i nuovi professionisti, il Dott. Alessandro Alesina: «Mi sono laureato e specializzato presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma, dove ho sviluppato un forte interesse per le patologie neurologiche. Ho scelto la Valle d’Aosta perché cercavo un luogo in cui poter coniugare qualità della vita e crescita professionale, all’interno di un contesto sanitario dinamico e attento alla dimensione umana della medicina. Qui ho trovato un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo, dove non mi sento semplicemente un medico ma una risorsa che può crescere e contribuire concretamente al lavoro della squadra e alla qualità dell’assistenza ai pazienti. I miei principali ambiti di interesse riguardano le cefalee e la gestione dell’ictus in fase acuta, con attenzione anche allo sviluppo di progetti clinici e di ricerca per migliorare la presa in carico neurologica. Lavorare qui rappresenta per me oggi un’opportunità per mettere a disposizione le competenze maturate e dare il mio contributo alla comunità».

Da sinistra Alessandro Alesina, Irene Florean, Gabriele Mainini

La Struttura Complessa di Neurologia del “Parini” si occupa della diagnosi e cura di tutte le patologie del sistema nervoso, con un focus particolare sulle malattie cerebrovascolari, che rappresentano la principale area di attività. I pazienti neurovascolari vengono assistiti da un’équipe multidisciplinare altamente specializzata, che si avvale anche della radiologia interventistica per l’esecuzione della trombectomia meccanica e di un team riabilitativo completo. Grazie a questi trattamenti, la struttura ha raggiunto risultati di mortalità tra i più bassi a livello nazionale, come certificato da Agenas nell’ultimo Programma Nazionale Esiti (PNE).

La Neurologia è inoltre centro regionale di riferimento per la maggior parte delle patologie neurologiche, tra cui cefalee, sclerosi multipla, malattie neurodegenerative, epilessia e malattie neuromuscolari. È dotata di un servizio di neurofisiologia avanzato, che consente di operare sia con tecniche diagnostiche elettrofisiologiche e neurosonologiche tradizionali, sia con metodiche innovative di neurostimolazione, come la Stimolazione magnetica transcranica.

La struttura rappresenta anche un centro di riferimento nazionale per le patologie neurologiche legate alla frequentazione dell’ambiente montano, con particolare attenzione alle patologie di alta quota.