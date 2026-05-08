“Questo Comune R1PUD1A la guerra”: Aosta rinnova l’adesione alla campagna di EMERGENCY

Il Comune di Aosta aderisce per il secondo anno consecutivo alla campagna Questo Comune r1pud1a la guerra promossa da EMERGENCY attraverso l’esposizione della relativa bandiera nel periodo compreso tra il 5 maggio e il 1° giugno.

L’adesione è stata autorizzata a seguito della conferenza di capigruppo della scorsa settimana e si inserisce in un percorso che richiama il valore dell’articolo 11 della Costituzione che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

L’iniziativa intende ribadire il ruolo delle istituzioni locali nella promozione di una cultura di pace, dialogo e responsabilità, valorizzando al tempo stesso il contributo che associazioni e realtà impegnate sul piano umanitario offrono quotidianamente anche sul territorio: “Il Municipio è la casa della comunità, è il luogo nel quale ognuno di noi assume degli obblighi -commenta il Presidente del Consiglio comunale di Aosta Samuele Tedesco-. Far comparire sulla facciata del Comune questo messaggio significa ricordare che la pace non è un concetto astratto, ma una responsabilità quotidiana che anche le piccole realtà locali possono e devono rendere visibile, assumendosi l'obbligo di custodire i valori della Costituzione”.

A completare il significato dell’adesione vi è il richiamo al cuore stesso della campagna, costruita attorno a un termine che non richiama una semplice presa di distanza, ma una posizione precisa e consapevole: “La parola chiave di questa campagna è proprio ‘ripudia’ -commenta la referente del gruppo dei volontari EMERGENCY di Aosta Cristina Simonato.

Non significa semplicemente evitare la guerra ma contrastarla con chiarezza e senza ambiguità. L’articolo 11 della Costituzione è ripreso dai due 1 inseriti nel titolo della campagna, rilanciata da EMERGENCY nel 2024 per ribadire che la guerra non può essere mai considerata una soluzione”.

A seguito dell’esposizione della bandiera, l’Amministrazione condivide la volontà di lavorare a un momento pubblico per l’11 novembre, data simbolicamente collegata all’articolo 11 della Costituzione, coinvolgendo anche gli altri Comuni che hanno aderito alla campagna per costruire insieme un’iniziativa corale e di più ampia portata territoriale.