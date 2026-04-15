La truffa dell’SMS che ti svuota il conto: il finto allarme Nexi che inganna anche i più attenti

Arriva così, senza preavviso. Un SMS secco, quasi istituzionale, con quel tono che non lascia spazio ai dubbi:

“Nexi: Abbiamo riscontrato un movimento dalla sua carta di 1.886,00 EUR a ServiceOri SRL. Chiama a 3391519246”

Il cuore accelera. Milleottocentottantasei euro. Una cifra precisa, credibile. Non troppo alta da sembrare irreale, ma abbastanza importante da far scattare l’allarme. È proprio su questo equilibrio che si gioca la nuova frontiera delle truffe digitali.

Il destinatario legge, rilegge. Non ricorda alcun pagamento. Il dubbio si trasforma in paura. E la paura, si sa, è la miglior alleata dei truffatori.

Così parte la chiamata.

Dall’altra parte, una voce calma, professionale. “Servizio antifrode”. Parlano in italiano perfetto, conoscono le dinamiche bancarie, usano termini tecnici. Ti guidano, ti rassicurano, ti mettono fretta. “Dobbiamo bloccare subito l’operazione”. E in quel “subito” si consuma l’inganno.

Perché mentre credi di salvare il tuo denaro, stai consegnando tutto: codici, accessi, conferme. E quando realizzi, è già tardi.

Questa truffa è costruita con una precisione chirurgica:

Il mittente appare credibile : spesso il nome “Nexi” compare direttamente nell’SMS

: spesso il nome “Nexi” compare direttamente nell’SMS La cifra è studiata : abbastanza alta da spaventare, ma plausibile

: abbastanza alta da spaventare, ma plausibile Il numero da chiamare è mobile : non un call center ufficiale, ma un cellulare

: non un call center ufficiale, ma un cellulare La pressione psicologica è immediata: agire subito, senza riflettere

Non ci sono link sospetti, niente errori grammaticali evidenti. Solo un messaggio pulito, essenziale. Ed è proprio questa semplicità a renderlo pericoloso.

La difesa è tutta in un gesto: Fermarsi.

È banale, ma decisivo. Fermarsi e controllare. Perché nessuna banca, nessun circuito di pagamento serio, ti chiederà mai di chiamare un numero mobile per gestire una frode.

In caso di dubbio:

non richiamare il numero indicato

contatta direttamente il servizio clienti ufficiale della tua banca o di Nexi

verifica i movimenti dall’app o dall’home banking

non comunicare mai codici, PIN o password

Una storia che si ripete

Le truffe cambiano veste, ma non sostanza. Una volta erano email mal scritte, oggi sono SMS impeccabili. I truffatori evolvono, studiano, si aggiornano. E puntano tutto su una cosa: la nostra distrazione.

Perché basta un attimo. Un momento di fretta, una giornata storta, una notifica letta di corsa. E quel messaggio, tra i tanti, diventa quello fatale.

Non esistono filtri perfetti, né sistemi infallibili. Esiste però una difesa che funziona sempre: il dubbio.

Diffidare. Verificare. Prendersi qualche minuto prima di agire.