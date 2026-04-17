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CRONACA | 17 aprile 2026, 11:41

ATTENZIONE ALLE TRUFFE TELEFONICHE: NESSUN AUMENTO DELLE TARIFFE CVA Energie

L’azienda precisa con fermezza che non sono previste modifiche alle attuali tariffe

ATTENZIONE ALLE TRUFFE TELEFONICHE: NESSUN AUMENTO DELLE TARIFFE CVA Energie

CVA Energie informa i cittadini valdostani della presenza di tentativi di truffa telefonica messi in atto da soggetti che si presentano falsamente come operatori CVA o CVA Energie, comunicando inesistenti aumenti delle tariffe energetiche.

L’azienda precisa con fermezza che non sono previste modifiche alle attuali tariffe.

 Tariffe stabili nonostante la crisi energetica

In un contesto economico e geopolitico complesso, caratterizzato da forti tensioni internazionali e da un generale aumento dei costi dell’energia a livello mondiale, CVA Energie conferma il proprio impegno a tutela dei clienti.

La grande maggioranza delle utenze domestiche valdostane è servita dal contratto CVA7, che garantisce un prezzo della componente energia bloccato fino al 31 dicembre 2030.  Una scelta che rappresenta un vantaggio concreto per le famiglie, assicurando stabilità e protezione dalla volatilità dei mercati, anche in una fase di crisi diffusa.

Contributo straordinario in bolletta a sostegno delle famiglie

A ulteriore conferma dell’attenzione riservata ai clienti, CVA Energie comunica la propria intenzione di aderire alle misure previste dal Decreto Bollette, applicando ai clienti che soddisfano i requisiti previsti uno sconto in bolletta fino a 60 euro annui per gli anni 2026 e 2027.

Il contributo straordinario per l’energia elettrica, destinato alle famiglie, sarà attivato non appena l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) adotterà le delibere attuative.

Assistenza clienti: canali ufficiali sempre a disposizione

Ricordando che CVA Energie non ha mai attivato campagne di marketing telefonico, invitiamo i cittadini ad avvalersi del servizio di assistenza per qualsiasi informazione sulle forniture, sulle bollette o per verificare eventuali comunicazioni sospette. 

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