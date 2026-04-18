Charvensod, bambini e adulti insieme per la Corvée: comunità al lavoro per il territorio

Una mattinata di lavoro, ma soprattutto di comunità. Sabato 18 aprile, a Charvensod, è andata in scena la tradizionale Corvée, la giornata dedicata alla cura del territorio che ha visto fianco a fianco bambini, famiglie e volontari.

In totale sono stati 50 i bambini e 40 gli adulti coinvolti nelle attività di pulizia, sistemazione e manutenzione di diverse aree del paese. Un impegno concreto che ha contribuito a rendere il territorio più ordinato e sicuro, ma che ha avuto anche un forte valore educativo e sociale, grazie alla partecipazione attiva dei più piccoli accompagnati da genitori e insegnanti.

«La Corvée è un momento importante per la nostra comunità perché mette insieme generazioni diverse attorno a un obiettivo comune», sottolinea il vicesindaco Luca Jacquemod. «Vedere così tanti bambini partecipare attivamente significa trasmettere in modo concreto il valore del rispetto per il territorio e della cura dei beni comuni».

Un’esperienza che, come evidenziato dall’amministrazione comunale, va ben oltre la semplice pulizia degli spazi pubblici. «È proprio da iniziative come questa che nasce il senso di appartenenza verso il proprio paese», aggiunge Jacquemod, rimarcando il ruolo educativo della giornata.

La Corvée ha così confermato il suo doppio valore: da un lato interventi utili e immediati per il territorio, dall’altro un’occasione per rafforzare il legame tra cittadini, scuola e associazioni locali.

«Queste iniziative dimostrano quanto sia forte a Charvensod lo spirito di comunità», prosegue il vicesindaco. «Prendersi cura del territorio insieme non significa soltanto migliorare gli spazi in cui viviamo, ma anche costruire consapevolezza, responsabilità e partecipazione, soprattutto nelle nuove generazioni».

Al termine delle attività, i partecipanti sono stati accolti dalla Pro Loco Charvensod con un aperitivo molto apprezzato, momento conviviale che ha chiuso una giornata all’insegna della collaborazione.

«La riuscita della Corvée conferma ancora una volta quanto sia importante investire in iniziative che mettono al centro il territorio, la collaborazione e il senso di comunità», conclude Jacquemod.