Dalla parte del paziente: Federconsumatori VdA lancia una raccolta di segnalazioni sulla sanità valdostana

Federconsumatori VdA passa all’azione.

Vogliamo dare voce a chi ha subito un disservizio, per trasformare il malcontento in una richiesta formale di cambiamento. Il nostro obiettivo è creare un dossier dettagliato da presentare alle autorità competenti, per pretendere soluzioni concrete.

Cosa puoi segnalare?

• Liste d’attesa: tempi eccessivi per esami e visite specialistiche.

• Pronto soccorso: sovraffollamento e attese estenuanti.

• Carenza di medici: difficoltà nel reperire medici di base o specialisti (soprattutto nelle vallate).

• Logistica e strutture: inefficienze presso i poli Parini, Beauregard e la clinica di Saint-Pierre.

Garanzia di anonimato

Tutte le segnalazioni saranno trattate con la massima riservatezza. I dati personali non saranno resi pubblici: ogni testimonianza verrà gestita in forma anonima e utilizzata esclusivamente per fini statistici e azioni di tutela collettiva.

Come inviare la tua segnalazione

• Email: federconsumatori@cgil.vda.it

• Telefono: 0165 271683 (fisso) | 335 6127150 (cellulare)

• Ufficio: Via Lino Binel 24, Aosta

• Online: compilando il form sul sito ufficiale www.federconsumatorivda.it