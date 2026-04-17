Dalla parte del paziente: Federconsumatori VdA lancia una raccolta di segnalazioni sulla sanità valdostana

Federconsumatori VdA passa all’azione.
Vogliamo dare voce a chi ha subito un disservizio, per trasformare il malcontento in una richiesta formale di cambiamento. Il nostro obiettivo è creare un dossier dettagliato da presentare alle autorità competenti, per pretendere soluzioni concrete.
Cosa puoi segnalare?
• Liste d’attesa: tempi eccessivi per esami e visite specialistiche.
• Pronto soccorso: sovraffollamento e attese estenuanti.
• Carenza di medici: difficoltà nel reperire medici di base o specialisti (soprattutto nelle vallate).
• Logistica e strutture: inefficienze presso i poli Parini, Beauregard e la clinica di Saint-Pierre.
Garanzia di anonimato
Tutte le segnalazioni saranno trattate con la massima riservatezza. I dati personali non saranno resi pubblici: ogni testimonianza verrà gestita in forma anonima e utilizzata esclusivamente per fini statistici e azioni di tutela collettiva.
Come inviare la tua segnalazione
• Email: federconsumatori@cgil.vda.it
• Telefono: 0165 271683 (fisso) | 335 6127150 (cellulare)
• Ufficio: Via Lino Binel 24, Aosta
• Online: compilando il form sul sito ufficiale www.federconsumatorivda.it