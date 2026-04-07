Trent’anni di GIMBE: la scienza al servizio della sanità pubblica

Nino Cartabellotta, pres. Findazionae Gimbe e Silvio Angelo Garattini, oncologo, farmacologo e ricercatore, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri"

Trent’anni fa nasceva un’idea semplice quanto rivoluzionaria: difendere la salute dei cittadini attraverso evidenze scientifiche solide e un’indipendenza reale da interessi politici ed economici. Oggi quella visione ha un nome preciso, riconosciuto e autorevole: la Fondazione GIMBE, punto di riferimento nazionale nel dibattito sulla sanità pubblica.

Nel 2026, il traguardo dei trent’anni – celebrato con l’iniziativa #GIMBE30 – non rappresenta solo una ricorrenza simbolica, ma un vero e proprio rilancio. Un’occasione per guardare avanti, rafforzando l’impegno a tutela del Servizio sanitario nazionale, considerato un patrimonio collettivo da proteggere e innovare.

Per celebrare questo anniversario, GIMBE ha costruito un ricco programma di attività ed eventi pensati per coinvolgere cittadini, professionisti e istituzioni. L’obiettivo è chiaro: riportare la sanità pubblica al centro dell’agenda del Paese, con uno sguardo lucido sulle criticità attuali e una visione concreta per il futuro.

Tre i pilastri dell’iniziativa:

Eventi: incontri e momenti di confronto con esperti, decisori pubblici e stakeholder per stimolare un dibattito informato e costruttivo sulla sanità italiana.

incontri e momenti di confronto con esperti, decisori pubblici e stakeholder per stimolare un dibattito informato e costruttivo sulla sanità italiana. La voce dei dati: presentazione dei nuovi Report GIMBE, strumenti indipendenti di monitoraggio dello stato di salute del SSN, sempre più essenziali in un contesto complesso e in evoluzione.

presentazione dei nuovi Report GIMBE, strumenti indipendenti di monitoraggio dello stato di salute del SSN, sempre più essenziali in un contesto complesso e in evoluzione. Cultura e divulgazione: iniziative dedicate alla promozione della trasparenza, dell’appropriatezza delle cure e della consapevolezza dei cittadini.

In questi trent’anni, la Fondazione ha dimostrato che il cambiamento nasce da chi sceglie di non restare a guardare. È una lezione che oggi torna più attuale che mai, in un momento storico in cui il Servizio sanitario nazionale è chiamato ad affrontare sfide profonde: sostenibilità economica, accesso equo alle cure, innovazione tecnologica e carenza di personale.

Celebrare #GIMBE30 significa quindi rinnovare un patto: quello fondato su scienza, indipendenza e diritto alla salute. Un impegno che chiama in causa non solo gli addetti ai lavori, ma l’intera comunità.

Per partecipare al programma completo e scoprire tutte le iniziative del trentennale è possibile visitare il sito ufficiale: https://30anni.gimbe.org/

Perché, come ricorda la stessa Fondazione, trent’anni sono solo l’inizio. E il futuro del Servizio sanitario nazionale si scrive insieme, giorno dopo giorno.