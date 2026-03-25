Il dono diventa arte: quando la solidarietà si fa creatività

C’è un modo nuovo, quasi sorprendente, di raccontare il volontariato: non più solo gesto silenzioso e necessario, ma esperienza condivisa, capace di generare bellezza. È da qui che nasce “Il dono diventa arte”, il progetto promosso dai Donatori di sangue e plasma della FIDAS Valle d’Aosta, che prova a ribaltare la narrazione tradizionale della donazione trasformandola in un linguaggio creativo, accessibile, partecipato.

Perché oggi, più che mai, il volontariato ha bisogno di essere raccontato in modo diverso. Non basta più dire che donare è importante: bisogna farlo vivere, farlo sentire, quasi toccare con mano. E l’arte, in questo senso, diventa uno strumento potente.

“È bello immaginare come l’accogliente salone dello Spazio Associazioni possa diventare un luogo del fare – racconta Rosario Mele, presidente valdostano dei Donatori di sangue della FIDAS – un ambiente operativo dove accogliere la creatività dei partecipanti e trasformarla in un’area di idee e di lavoro per promuovere e diffondere la cultura del dono”.

Il cuore dell’iniziativa sta proprio qui: creare uno spazio che non sia solo informativo, ma esperienziale. Un luogo dove il volontariato esce dalle campagne istituzionali e si intreccia con la vita quotidiana delle persone.

I laboratori, in partenza dal 10 aprile 2026, non sono semplici attività artistiche, ma veri e propri percorsi di sensibilizzazione. Si articolano in due proposte distinte, capaci di intercettare pubblici diversi e di parlare linguaggi differenti.

“Panorama di vita”, dedicato agli adulti, prende ispirazione dalla maestosità del Monte Bianco e invita i partecipanti a scomporre e reinterpretare il paesaggio, trasformando la montagna in simbolo del dono. Un gesto che diventa metafora: dividere per condividere, osservare per comprendere.

“Il dono che germoglia”, invece, guarda alle famiglie e ai più piccoli, proponendo la creazione di piccole sculture “viventi”, gocce rosse o gialle che richiamano il sangue e la linfa vitale. Un linguaggio semplice, immediato, ma potentissimo.

“Attraverso questi momenti vogliamo stimolare una maggiore consapevolezza sull’importanza della donazione periodica – sottolinea ancora Mele – e favorire la fidelizzazione di nuovi donatori. Il nostro obiettivo è creare un legame duraturo, non un gesto occasionale”.

E qui emerge la dimensione più strategica del progetto. Non è solo un’iniziativa culturale, ma una risposta concreta a un’esigenza strutturale: garantire nel tempo la disponibilità di sangue e plasma sul territorio.

La scelta di puntare su laboratori gratuiti, aperti e inclusivi non è casuale. È un modo per abbattere barriere, per avvicinare anche chi normalmente resterebbe distante dal mondo della donazione.

“Vogliamo intercettare un pubblico ampio e diversificato – spiega Mele – persone che magari non hanno mai pensato di donare, ma che attraverso l’arte possono avvicinarsi a questo valore civico in modo naturale, senza forzature”.

In questo senso, il progetto assume anche un valore politico, nel senso più alto del termine. Perché costruisce comunità, rafforza legami, genera partecipazione.

Il sostegno della legge regionale conferma che il sistema istituzionale ha colto la portata dell’iniziativa, riconoscendo nel volontariato non solo un presidio sanitario, ma anche un attore culturale.

E forse è proprio questa la chiave di lettura più interessante: il volontario non è più solo chi “dà”, ma chi crea, connette, coinvolge. Una figura dinamica, capace di parlare linguaggi nuovi.

“Il dono non è solo un atto sanitario – conclude Mele – ma un gesto profondamente umano, che può e deve essere raccontato anche attraverso la bellezza, la creatività e la condivisione”.

In una regione piccola ma coesa come la Valle d’Aosta, iniziative come questa hanno un valore che va oltre i numeri. Perché dimostrano che il volontariato, quando riesce a innovarsi, può diventare motore di cultura, oltre che di solidarietà.

E allora sì, forse il dono può davvero diventare arte. Ma soprattutto può tornare a essere ciò che è sempre stato: un gesto capace di tenere insieme una comunità.