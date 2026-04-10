Giornata mondiale del Parkinson 2026: ad Aosta un incontro per dare voce alla fragilità e forza alla comunità

C’è una linea sottile che unisce la sofferenza alla speranza, la fragilità alla dignità. È su questa linea che si muove la Giornata mondiale del Parkinson 2026, un appuntamento che non è soltanto commemorazione, ma diventa occasione concreta per costruire consapevolezza, vicinanza e inclusione.

Martedì 14 aprile 2026, alle ore 17.00, nella Sala Maria Ida Viglino del Palazzo regionale di Aosta, l’Associazione Parkinson Valle d’Aosta apre le porte alla comunità per un incontro che ha il sapore delle cose necessarie. Non un semplice convegno, ma uno spazio umano, dove la malattia smette di essere solo diagnosi e torna ad essere esperienza condivisa.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con la Struttura Prevenzione, assistenza territoriale e ospedaliera del Dipartimento Sanità, salute e politiche sociali dell’Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, con l’Azienda USL della Valle d’Aosta, e con le cooperative sociali Noi & Gli altri e La Libellula. Una rete che dimostra, nei fatti, quanto la risposta a una patologia complessa non possa essere individuale, ma debba essere corale.

Al centro dell’incontro, la tavola rotonda dal titolo “Parkinson oggi: innovazione nelle cure, servizi e supporto ai caregiver. Quali novità per aiutare malati e famiglie”. Un titolo che racchiude una promessa: guardare avanti, senza dimenticare chi ogni giorno convive con la malattia.

Perché il Parkinson non riguarda solo chi ne è colpito. Riguarda le famiglie, i caregiver, spesso silenziosi e instancabili, che trasformano la cura in un atto quotidiano di amore e resistenza. È anche a loro che si rivolge questo momento di confronto, riconoscendo finalmente il loro ruolo centrale.

A portare contributi e competenze saranno Claudio Perratone e Barbara Guglielmino, figure di riferimento del Dipartimento regionale; Mauro Occhi, Direttore sanitario dell’Azienda USL della Valle d’Aosta; Guido Giardini, Direttore della Struttura Complessa di Neurologia dell’Ospedale “Parini” di Aosta, affiancato dalle neurologhe Laura Caligiana e Anna Covolo; Franz De la Pierre, Responsabile della Struttura Complessa di Geriatria; Valentina Cesti, psicologa esperta in neuropsicologia, e Lucia Poli, pedagogista della Cooperativa Noi e Gli Altri.

Un mosaico di professionalità che restituisce l’immagine di una sanità che non si limita a curare, ma prova ad accompagnare.

Nel corso dell’incontro saranno presentate anche le prossime iniziative dell’Associazione Parkinson Valle d’Aosta, tra cui un percorso di supporto psicologico e pedagogico dedicato ai caregiver. Un segnale importante: prendersi cura di chi cura significa rafforzare l’intero tessuto sociale.

In tempi in cui si parla spesso di numeri, prestazioni e liste d’attesa, appuntamenti come questo ricordano che la sanità è, prima di tutto, relazione. È ascolto. È presenza.

E allora, questa giornata non è solo per chi vive il Parkinson. È per tutti. Perché una comunità si misura anche da come sa stringersi attorno alle sue fragilità, trasformandole in legami, in solidarietà concreta, in inclusione vera.

Ad Aosta, il 14 aprile 2026, non si parlerà solo di malattia. Si parlerà di persone. E, forse, anche di noi.