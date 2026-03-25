Il filo della solidarietà passa anche da un abito

Certe volte il bene comune prende forma in modo semplice, quasi silenzioso. Non ha bisogno di grandi palchi o di proclami altisonanti: basta una stanza, qualche abito appeso con cura e la voglia di esserci. È quello che è successo ad Aosta, nella saletta comunale d’arte di via Xavier de Maistre, dove domenica 22 marzo si è chiuso il mercatino vintage organizzato dal Soroptimist International Club Valle d’Aosta.

Un’iniziativa che, a dirla tutta, ha superato ogni più rosea previsione. Fin dai primi giorni si è capito che non sarebbe stato un semplice mercatino: il via vai continuo, allegro e frizzante, raccontava qualcosa di più. Le socie del club, sempre presenti, accoglievano i visitatori con attenzione e competenza, “guidandoli” tra capi sportivi ed eleganti, consigliando con uno sguardo che andava oltre l’estetica, quasi a cercare il vestito giusto per ciascuno.

Ma il vero cuore dell’iniziativa non stava nei capi esposti. Stava nell’atmosfera. In quella sensazione diffusa di partecipazione, in quella voglia di fare qualcosa insieme. Una piccola comunità temporanea che, giorno dopo giorno, ha dato vita a una sorta di gara di generosità.

E così, tra un acquisto e un’offerta libera, si è arrivati a un risultato concreto: circa 5.000 euro raccolti. Una cifra importante, che permetterà di sostenere un corso di autodifesa femminile presso la palestra Athena di Pollein, aperto alle giovani over 16, e di avviare un fondo dedicato alle vittime di violenza domestica.

Non solo solidarietà, però. Anche consapevolezza. Molti visitatori hanno scoperto per la prima volta le finalità del Soroptimist, un club service tutto al femminile che lavora per la crescita materiale e culturale delle donne, la promozione dei diritti umani e il miglioramento della condizione femminile. Un impegno che, in questo caso, si è tradotto in un gesto concreto e condiviso.

La soddisfazione è tutta nelle parole della neo presidente, Silvia Galliano, che non nasconde l’emozione: «Sono molto felice di aver iniziato il mio biennio con questa iniziativa che disegna una bella storia in cui i capi di abbigliamento del passato e del presente diventano strumento tangibile di trasformazione del recupero in supporto sociale».

E poi quel richiamo forte, quasi necessario, alle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «La solidarietà è un’impalcatura della convivenza», senza la quale «il nostro Paese non resterebbe in piedi».

Parole che, per una volta, non restano sospese. Qui trovano una traduzione concreta, fatta di gesti semplici e di mani che si tendono.

Alla fine, quello che resta non è solo il successo di un evento ben organizzato. È la sensazione che, anche in una piccola realtà come la Valle d’Aosta, esista ancora un tessuto vivo, capace di accogliere, condividere e sostenere.

E forse è proprio questo il punto, Piero: il bene comune non è un concetto astratto. È qualcosa che si costruisce così, un abito alla volta.