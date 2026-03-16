Una “Colomba di Pace” per Emergency: la solidarietà arriva nelle piazze valdostane

Un gesto semplice come l’acquisto di un dolce può trasformarsi in un aiuto concreto per chi soffre a causa dei conflitti. In occasione della Pasqua, EMERGENCY torna nelle piazze italiane con la sua “Colomba di Pace”, un’iniziativa volta a raccogliere fondi per garantire cure mediche gratuite alle vittime civili in scenari critici come Gaza, l’Ucraina e il Sudan.

EMERGENCY da più di 30 anni opera in zone colpite dai conflitti e porta cure mediche gratuite alle vittime che, nella maggioranza dei casi, sono civili. Oggi è attiva in 9 Paesi nel mondo e finora ha offerto assistenza a 13 milioni di persone. Acquistare il dolce tipico della Pasqua sarà quindi un modo per supportare il lavoro della ong nei fronti di guerra, come a Gaza, in Ucraina e in Sudan.

In un momento storico in cui i piani di riarmo e la prospettiva bellica tornano a essere dominanti nel dibattito politico e nell’immaginario collettivo, la colomba, simbolo universale di pace e armonia, che ha radici antiche in diverse culture e religioni, può diventare veicolo per riaffermare il bisogno di solidarietà e pace, oggi più che mai.

I banchetti di EMERGENCY saranno presenti dal 26 al 29 marzo in centinaia di piazze italiane, grazie al supporto di circa 3000 volontari e volontarie. In Valle d’Aosta puoi trovarlo, ad Issogne, in piazza del mercato il 27 marzo dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e ad Aosta il 28 e 29 marzo in Place des Franchises dalle ore 9:30 alle ore 17:30

La colomba, realizzata per EMERGENCY dalla storica pasticceria Vergani, ha un peso di 750 grammi, è composta da ingredienti semplici e di qualità (come farina, lievito madre naturale, burro e uova fresche da allevamento a terra). Farcita con scorze di arancia candite italiane e decorata con glassa di zucchero e mandorle, offre un'impareggiabile alveolatura e fragranza. Il prezzo di vendita è di 20 euro.

Il dolce pasquale sarà consegnato in una shopper omaggio in cotone naturale impreziosita dalla stampa “ESSERE UMANI” realizzata da Massimo Pesce, in edizione speciale in collaborazione con la tipografia atipicapress.

Sarà possibile acquistare la Colomba di Pace anche sul sito dell’ong dal 27 febbraio al 29 marzo (https://shop.emergency.it/).