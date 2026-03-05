Bentornata Gardensia, un fiore per la ricerca e per la speranza

Torna anche in Valle d’Aosta “Bentornata Gardensia”, la storica campagna solidale promossa da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla in occasione della Giornata internazionale della donna.

Da venerdì 6 a domenica 8 marzo, gardenie e ortensie invaderanno le piazze valdostane grazie all’impegno dei volontari della sezione di Aosta. Un appuntamento che negli anni è diventato familiare e atteso, capace di unire il valore simbolico del fiore – da sempre legato all’8 marzo – a un impegno concreto per la ricerca scientifica e per i servizi dedicati alle persone con sclerosi multipla.

La sclerosi multipla è una malattia cronica, imprevedibile e spesso invalidante, che colpisce in particolare i giovani adulti e, in misura maggiore, le donne. In Italia sono oltre 130 mila le persone che convivono con questa patologia. Dietro ai numeri ci sono storie, famiglie, percorsi di cura complessi, bisogni di assistenza quotidiana. È qui che il lavoro di AISM diventa fondamentale: non solo finanziamento della ricerca, ma anche supporto psicologico, informazione, orientamento ai servizi e tutela dei diritti.

Scegliere una gardenia o un’ortensia significa contribuire direttamente a questo impegno. I fondi raccolti sosterranno sia i progetti di ricerca a livello nazionale sia le attività della sezione valdostana, che rappresenta un presidio importante per il territorio. È attiva inoltre, fino al 6 marzo, la prevendita delle piante solidali.

Numerosi i punti di distribuzione in Valle d’Aosta. Ad Aosta i volontari saranno presenti in Place des Franchises il 6, 7 e 8 marzo, alle Porte Praetoriane il 7 e 8 marzo, e all’Ospedale regionale il 5 e 6 marzo e ancora il 9 e 10 marzo. Le piante solidali si potranno trovare anche al Gros Cidac dal 5 all’8 marzo, al Carrefour Express di Châtillon il 7 e 8 marzo, a Courmayeur in piazza Abbé Henry il 7 e 8 marzo e a Saint-Vincent in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto nelle stesse giornate. Altre postazioni si aggiungeranno sul territorio regionale.

“Bentornata Gardensia” non è solo una raccolta fondi. È un momento di comunità. È l’occasione per fermarsi, scambiare due parole con i volontari, informarsi, capire meglio cosa significhi convivere con la sclerosi multipla. È un modo per trasformare un gesto semplice – acquistare un fiore – in un segno tangibile di vicinanza.

In un tempo in cui spesso prevale l’indifferenza, iniziative come questa ricordano che la solidarietà è fatta di piccoli atti ripetuti nel tempo. E che anche in una regione di dimensioni contenute come la Valle d’Aosta, la partecipazione può fare la differenza.

Per informazioni è possibile contattare AISM Valle d’Aosta in via Grand Eyvia 27 ad Aosta (telefono 0165/554926 – 338/7859157, email aismaosta@aism.it). Perché dietro ogni gardenia e ogni ortensia c’è molto più di un fiore: c’è una ricerca che continua e una speranza che non si arrende.