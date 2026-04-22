Autonomia senza protezione: l’allarme di Federconsumatori e la richiesta di aiuti immediati

C’è un momento in cui i numeri smettono di essere statistiche e diventano vite reali. In Valle d’Aosta, quel momento è già arrivato. La crisi economica e l’inflazione continuano a colpire con forza crescente, ma a pagare il prezzo più alto sono sempre gli stessi: pensionati al minimo, lavoratori precari, famiglie con redditi bassi. E mentre il costo della vita sale, le risposte politiche restano ferme.

A lanciare un allarme netto è Bruno Albertinelli, presidente di Federconsumatori Valle d’Aosta, che chiede alla Giunta regionale un cambio di passo immediato: «Di fronte a questa emergenza non bastano più analisi o promesse. Servono interventi concreti, diretti, immediati».

Il riferimento è chiaro e non casuale. In Friuli Venezia Giulia è già stato introdotto un contributo una tantum che nel 2026 arriverà fino a 450 euro per pensionati con ISEE sotto i 15.000 euro. Un modello che, secondo Federconsumatori, dimostra che intervenire è possibile.

«Non stiamo parlando di misure straordinarie o irrealizzabili — sottolinea Albertinelli — ma di strumenti già adottati altrove. È una questione di volontà politica».

Il quadro valdostano, del resto, è tutt’altro che rassicurante. Il costo del paniere di beni e servizi ad Aosta resta tra i più alti d’Italia, superando persino città come Milano e Bolzano. Un dato che pesa come un macigno su bilanci familiari già fragili.

A questo si aggiunge il nodo energetico. In una regione alpina, il riscaldamento non è un lusso, ma una necessità. Eppure incide fino a oltre 1.700 euro annui per famiglia. Un costo strutturale, aggravato da previsioni che indicano nuovi aumenti per luce e gas tra i 350 e i 580 euro all’anno.

«Qui non si tratta più di risparmiare — attacca Albertinelli — ma di sopravvivere economicamente. Ci sono persone che stanno davvero scegliendo tra accendere il riscaldamento, pagare le bollette o fare la spesa».

Un dato sintetizza tutto: circa il 10% dei residenti valdostani è a rischio povertà. E l’inflazione continua a erodere il potere d’acquisto di chi ha meno strumenti per difendersi.

Da qui la proposta, articolata ma molto concreta. Federconsumatori chiede l’istituzione di un sussidio economico annuale destinato a pensioni minime, assegni sociali e salari bassi, parametrato al reale costo della vita valdostana.

Una soglia ISEE fissata a 15.000 euro per intercettare le situazioni più fragili.

E soprattutto una drastica semplificazione burocratica, attraverso una convenzione con l’INPS che consenta l’accredito automatico dei contributi.

«Non possiamo chiedere agli anziani di districarsi tra moduli e pratiche — insiste Albertinelli —. Se il sostegno è necessario, deve essere anche accessibile».

Ma il cuore politico della questione è un altro. Ed è qui che il giudizio si fa più duro.

«L’Autonomia della nostra Regione deve tradursi in protezione sociale tangibile — afferma il presidente di Federconsumatori —. Non può restare uno slogan o un principio astratto. Oggi significa aiutare concretamente chi è in difficoltà».

Un messaggio che, inevitabilmente, chiama in causa la responsabilità della Giunta regionale. Perché se esistono margini di intervento, se altri territori hanno già agito, allora il problema non è più tecnico. È politico.

Nel frattempo, fuori dai palazzi, la realtà corre più veloce. E presenta il conto.

«La nostra comunità — conclude Albertinelli — non può permettere che migliaia di cittadini siano costretti a scegliere tra riscaldare la casa, avere energia elettrica, curarsi o fare la spesa».

È una fotografia dura. Ma è anche, sempre più, una realtà quotidiana.