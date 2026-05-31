Previdenza complementare, dal 1° luglio cambia tutto: il TFR entra automaticamente nei fondi pensione

Dal 1° luglio 2026 entrerà in vigore una delle più significative riforme previdenziali degli ultimi anni. Per i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione scatterà infatti il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare: in assenza di una scelta esplicita entro sessanta giorni dall'assunzione, il Trattamento di Fine Rapporto verrà destinato automaticamente a un fondo pensione previsto dal contratto collettivo di riferimento.

Una svolta che punta ad aumentare la diffusione della previdenza integrativa in un Paese che continua a fare i conti con l'invecchiamento della popolazione, con pensioni pubbliche future sempre più contenute e con un rapporto tra lavoratori attivi e pensionati progressivamente meno favorevole.

Tra coloro che guardano con favore alla riforma vi è Renzo Pieropan, agente dell'Itas Assicurazioni ad Aosta, che da decenni opera nel settore del risparmio previdenziale.

«Valuto positivamente l'inizio di una forma integrativa di previdenza complementare che possa garantire una maggiore sicurezza economica ai cittadini nel prossimo futuro. Da oltre quarant'anni sostengo l'importanza della previdenza integrativa e, nel corso della mia attività professionale, ho sempre cercato di proporre strumenti di risparmio e adesioni volontarie ai fondi pensione. Per questo considero favorevolmente questa nuova normativa sul TFR». Pieropan ricorda come il tema della pensione integrativa sia stato per lungo tempo sottovalutato da molti lavoratori, spesso convinti che la sola pensione pubblica fosse sufficiente a mantenere il proprio tenore di vita una volta terminata l'attività lavorativa.

«Per anni - aggoiune - si è pensato che il sistema previdenziale pubblico fosse in grado di garantire da solo una copertura adeguata. Oggi sappiamo che non è più così. La previdenza complementare rappresenta uno strumento indispensabile per integrare il reddito pensionistico futuro».

Accanto all'apprezzamento per la riforma, non manca però una riflessione critica sullo stato della previdenza pubblica italiana. «Resta una certa amarezza nel vedere come l'INPS, istituto storico nato nel 1898 e pilastro della protezione sociale italiana, si trovi oggi a dover gestire forti squilibri. Esistono pensionati che percepiscono assegni molto modesti e che faticano ad affrontare il costo della vita, mentre persistono situazioni privilegiate che continuano ad alimentare un senso di disparità e ingiustizia».

Un tema che tocca direttamente il dibattito sulla sostenibilità del sistema pensionistico nazionale e sulla necessità di rafforzare il cosiddetto secondo pilastro previdenziale, costituito appunto dai fondi pensione complementari.

La nuova disciplina prevede che il lavoratore abbia sessanta giorni di tempo per decidere se aderire a una diversa forma pensionistica, mantenere il TFR secondo il regime ordinario oppure accettare il fondo individuato dal contratto collettivo applicato dall'azienda. In mancanza di una scelta esplicita scatterà il meccanismo del silenzio-assenso con il trasferimento automatico del TFR maturando al fondo pensione di riferimento.

Secondo Pieropan, la sfida principale non sarà tanto l'applicazione della norma quanto la qualità dell'informazione fornita ai cittadini.

«Se la previdenza complementare diventa un elemento centrale della futura sicurezza economica delle famiglie - sottolinea Pieropan - è fondamentale che lavoratori e imprese ricevano informazioni chiare, complete e facilmente comprensibili. Non basta introdurre una nuova regola: occorre accompagnare le persone nella comprensione delle opportunità e delle conseguenze delle proprie scelte».

La riforma apre dunque una nuova fase nel rapporto tra lavoratori e previdenza. Una fase che potrebbe modificare profondamente le abitudini di risparmio degli italiani e rafforzare il ruolo dei fondi pensione nella costruzione del reddito futuro. Ma che, come sottolineano gli operatori del settore, richiederà anche una grande opera di educazione finanziaria e previdenziale per evitare che una decisione tanto importante venga vissuta come un semplice adempimento burocratico.