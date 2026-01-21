Aosta: Sull'Ufficio stampa le precisazioni della vice sindaca Valeria Fadda

Il Comune di Aosta è pienamente consapevole che, in base alla normativa regionale vigente (leggi regionali n. 22/2010 e n. 8/2021), il reclutamento del personale giornalistico negli uffici stampa del comparto unico debba avvenire attraverso procedure di mobilità o concorsuali. Tale principio non è mai stato messo in discussione e resta il riferimento imprescindibile per una soluzione strutturale e stabile.

La deliberazione recentemente adottata si colloca nelle more dell’avvio di una selezione concorsuale, con l’obiettivo di garantire continuità operativa a un servizio essenziale per l’attività istituzionale dell’Ente e per il diritto dei cittadini a un’informazione corretta, tempestiva e trasparente.

Si è trattato, dunque, di una scelta temporanea e transitoria, dettata dall’urgenza di non interrompere una funzione strategica, e non di un’alternativa al percorso ordinario previsto dalla legge.

L’Amministrazione ribadisce inoltre che la complessità e il volume dell’attività comunicativa del Comune di Aosta rendono necessaria la presenza di due figure professionali dedicate, in grado di assicurare adeguata copertura informativa, continuità del servizio e qualità del lavoro svolto. Questo obiettivo resta fermo e rappresenta l’orizzonte verso cui orientare le prossime scelte organizzative.

Il Comune conferma infine la propria disponibilità al confronto con le organizzazioni sindacali e con tutti i soggetti interessati, nella convinzione che solo attraverso un dialogo costruttivo sia possibile valorizzare pienamente la professionalità giornalistica e individuare soluzioni durature, trasparenti e coerenti con il quadro normativo e contrattuale.

PER SAPERNE DI PIU'