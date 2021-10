Alliance Valdôtaine sconcertata per condanna a Mimmo Lucano

"Non è compito nostro, ne come persone e neanche come movimento politico, stabilire se l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, dovesse essere condannato o assolto. Ma di certo la condanna a 13 anni e due mesi di quello stesso sindaco che in tempi passati veniva premiato, osannato a livello internazionale e citato ad esempio per una forma di accoglienza alternativa che aveva fatto rivivere un paese morente, lascia molto sconcertati". Alliance Valdôtaine commenta così la condanna inflitta dal Tribunale di Locri all'ex sindaco che aveva fatto di Riace un modello internazionale per le politiche dell'accoglienza.

In una nota su legge: "Alliance Valdôtaine crede che tra la teoria dei respingimenti disumani e quella dell’apertura incondizionata e un po’ incosciente, possa e debba esserci una via fatta di calore umano e di razionalità, che passi attraverso modalità di integrazione e incontro di esigenze diverse come avvenuto a Riace. All’immagine della Calabria che spesso è agli onori delle cronache per i processi alla ‘Ndrangheta, preferiamo di gran lunga quella che ci viene data da questa terra di asilo forse disordinata e approssimativa, ma che certamente non è rimasta a guardare la disperazione di tanti esseri umani".

