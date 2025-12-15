Quattro giorni decisivi per i conti e le scelte della Regione

Si annuncia una settimana politicamente densa e tutt’altro che formale quella che attende il Consiglio Valle, convocato in riunione ordinaria da lunedì 15 dicembre, a partire dalle ore 15, fino a giovedì 18 dicembre 2025. Al centro dei lavori ci saranno soprattutto i provvedimenti finanziari che definiscono le priorità e gli equilibri della Regione per i prossimi anni, con ricadute concrete sulla vita dei cittadini, dei Comuni e del sistema economico valdostano.

L’Assemblea regionale sarà infatti chiamata ad approvare il Documento di economia e finanza regionale, la legge di stabilità e il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Atti che non rappresentano soltanto un passaggio tecnico, ma il vero banco di prova della politica regionale: è qui che si misura la capacità di programmare, scegliere e allocare risorse in un contesto segnato da vincoli, aspettative e sfide strutturali, dalla sanità ai servizi, dagli investimenti alla tenuta dei conti pubblici.

Accanto al cuore finanziario della seduta, l’Aula prenderà atto di sei relazioni della Sezione di controllo della Corte dei conti, che offrono una fotografia puntuale dello stato di salute di diversi ambiti dell’amministrazione pubblica. Si va dal piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie della Regione al rendiconto 2023 dei Comuni sotto i 5.000 abitanti, passando per l’analisi del bilancio regionale 2025-2027 e per la gestione dei cofinanziamenti regionali legati ai fondi europei. Particolare attenzione è attesa anche sulle relazioni dedicate alle Case di Comunità e alla presa in carico della persona, così come sul progetto “Arvier agile. La cultura del cambiamento”, finanziato nell’ambito del Pnrr. Documenti che, al di là del linguaggio contabile, toccano nodi cruciali di governance, efficienza e trasparenza.

Nel corso della seduta saranno inoltre effettuate alcune designazioni istituzionali, tra cui i componenti effettivi e supplenti della Commissione e Sottocommissione elettorale circondariale di Aosta e i rappresentanti della Regione nel Comitato misto paritetico per le servitù militari, passaggi meno visibili ma fondamentali per il funzionamento dell’architettura amministrativa e istituzionale.

Non mancherà lo spazio per il confronto politico più diretto, con due interrogazioni a risposta immediata. La prima, presentata dai gruppi Lega Vallée d’Aoste e La Renaissance Valdôtaine, riguarda le recenti esternazioni dell’Amministratore unico della Casinò de la Vallée spa, tema che continua a suscitare attenzione e interrogativi. La seconda, depositata dal gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, chiama in causa una questione ambientale e sanitaria di forte impatto locale: l’inquinamento da elevate concentrazioni di gas fluorurati a Verrès.

All’ordine del giorno figura anche l’atto di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2024, un passaggio che si inserisce nel più ampio dibattito sul ruolo della Regione nelle società partecipate e sull’equilibrio tra controllo pubblico, efficienza e sostenibilità economica.

L’adunanza consiliare sarà aperta al pubblico e seguita in diretta attraverso i canali istituzionali del Consiglio regionale, dal sito internet al canale YouTube, fino all’App ConsiglioValle.tv per smart TV e dispositivi Apple. Un’occasione, anche per i cittadini, di osservare da vicino come si costruiscono le decisioni che incidono sul presente e sul futuro della Valle d’Aosta. Perché dietro numeri, relazioni e votazioni, in gioco ci sono scelte politiche che meritano attenzione, partecipazione e consapevolezza.