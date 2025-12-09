La finanziaria regionale al centro dei lavori dell’Assemblea CPEL

Le principali novità in materia di finanza locale e interventi sugli Enti Locali sono state illustrate dal Presidente della Regione, Renzo Testolin, dall’Assessore al Bilancio, Mauro Baccega, e dagli Assessori Speranza Girod, Luigi Bertschy e Leonardo Lotto.

Sul disegno di legge regionale n. 2, la Legge di stabilità per il triennio 2026/2028, l’Assemblea ha evidenziato la necessità di creare un tavolo congiunto tra Regione e Enti Locali, a partire dai primi mesi del 2026, per programmare le risorse necessarie a garantire i servizi dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines.

Gli Amministratori locali hanno sottolineato le difficoltà a sostenere gli aumenti retributivi del personale, conseguenza dei recenti rinnovi contrattuali, e le criticità nella gestione dei servizi alla persona, in particolare per gli anziani. Il fabbisogno di risorse umane, sempre più indispensabili, si somma a queste problematiche. Al termine del dibattito, l’Assemblea ha ringraziato la Giunta regionale per la collaborazione e ha espresso parere positivo.

Il parere positivo è stato confermato anche sul disegno di legge n. 3, relativo al bilancio di previsione 2026-2028, che per il 2026 pareggia sulla cifra di 2.016 milioni.

Infine, l’Assemblea ha approvato con osservazioni il disegno di legge n. 4, “Disposizioni per l'organizzazione del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco”, ricordando i rilievi già sollevati sul disegno n. 199 della precedente legislatura. Tra le principali indicazioni, l’Assemblea ha chiesto chiarezza sull’applicazione delle norme di salute e sicurezza per i vigili volontari, con particolare attenzione al ruolo dei Sindaci come datori di lavoro, e ha proposto di includere tra le competenze dei vigili volontari anche la vigilanza antincendio durante eventi locali su richiesta dei Comuni, purché non rientranti in situazioni ad alto rischio specifico.