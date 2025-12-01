Quart ottiene 40mila euro per attività educative e ricreative: sostegno concreto a bambini e famiglie

Un passo concreto per le famiglie e i più giovani del territorio. Il Comune di Quart è tra i quattro Comuni valdostani che si sono aggiudicati il bando del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che assegna circa 40.000 euro per progetti educativi e ricreativi rivolti ai bambini e agli adolescenti. Con questa cifra sarà possibile potenziare servizi di pre e post scuola, molto richiesti dalle famiglie, e realizzare attività in collaborazione con l’oratorio parrocchiale, coinvolgendo attivamente i ragazzi.

Il sindaco Fabrizio Bertholin sottolinea l’importanza del finanziamento: “Questo bando ci permette di rafforzare le attività educative sul nostro territorio, con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e favorire il protagonismo dei più giovani. È un sostegno concreto alle famiglie, che potranno contare su servizi più strutturati e iniziative di qualità per i loro figli”.

Gli obiettivi del bando sono chiari e ambiziosi: incentivare le attività educative e ricreative, anche non formali, coinvolgere i minori nei processi decisionali che li riguardano, sostenere le famiglie e promuovere il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o analoghe. “La partecipazione e l’aggiudicazione di questo bando conferma l’attenzione costante della nostra Amministrazione verso le esigenze dei minori e delle famiglie, per garantire pari opportunità e contrastare fenomeni di esclusione sociale presenti anche sul nostro territorio”, aggiunge Bertholin.

L’esperienza di Quart si inserisce così in un quadro più ampio, nazionale, di attenzione alle nuove generazioni, dove ogni euro investito nelle attività educative e ricreative diventa un’occasione di crescita, partecipazione e inclusione. Per le famiglie del Comune, questo significa servizi più accessibili, attività più varie e la certezza che i bambini e gli adolescenti possano vivere esperienze formative e ricreative di qualità, sostenute dalla comunità e dalle istituzioni.