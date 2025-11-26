Nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione del CELVA

Nel pomeriggio di martedì 25 novembre si sono riunite le Assemblee CELVA e CPEL. In apertura dei lavori, l’Assemblea del CELVA ha affrontato il primo punto all’ordine del giorno relativo alla determinazione del numero e alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea ha confermato la volontà di far coincidere i componenti del Comitato Esecutivo del CPEL con quelli del Consiglio di Amministrazione del CELVA e, pertanto, sono stati eletti Wanda Chapellu (Sindaca di Verrayes), Marlène Domaine (Sindaca di Saint-Nicolas), Ronny Borbey (Sindaco di Charvensod), Alex Brunod (Sindaco di Ayas) e Alex Micheletto (Sindaco di Hône).

A seguire, l’Assemblea ha approvato all’unanimità il fabbisogno finanziario del CELVA per l'anno 2025, nonché il Regolamento di gestione delle trasferte istituzionali del Consorzio.

Per quanto concerne l’Assemblea CPEL, oltre all’espressione dei pareri su quattro proposte di deliberazione della Giunta regionale, la stessa ha approvato le modifiche al Regolamento del CPEL e al Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Presidenti delle Unités. Le novità introdotte prevedono, da un lato, l’ampliamento del Comitato esecutivo del CPEL da cinque a sei componenti, con l’inclusione di diritto del Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Unités. Dall’altro, le modifiche al Regolamento della Conferenza stabiliscono che il Coordinatore sia eletto dalla stessa Conferenza tra i suoi membri e che, in caso di assenza o impedimento, le sue funzioni siano assunte dal Coordinatore vicario, anch’egli eletto tra i componenti della Conferenza.

I pareri espressi, tutti favorevoli, hanno consentito ai rappresentanti degli Enti Locali di confrontarsi in merito all’approvazione del finanziamento destinato ai Comuni di Gressoney-Saint-Jean e Brusson per la realizzazione della nuova viabilità di collegamento intervallivo attraverso il Col Ranzola, per un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro, e rispetto all’assegnazione di un contributo straordinario al Comune di Fontainemore, finalizzato al recupero e alla valorizzazione del borgo Boure de Gris. Via libera anche all’approvazione del Piano regionale 2026-2028 per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, nonché al rinnovo dell’Accordo di programma relativo al Piano di zona 2019-2021 per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, prorogato fino al 31 dicembre 2027.