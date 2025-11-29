Courmayeur al voto del Consiglio: investimenti sul territorio e celebrazione della maturità civica

Venerdì 28 novembre 2025, presso la sala consigliare del Municipio di Courmayeur, il Consiglio Comunale ha affrontato un ordine del giorno composto da 15 punti, approvando all’unanimità tutte le deliberazioni dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Tra i temi principali, il vicesindaco Federico Perrin ha relazionato sul bilancio di previsione triennio 2025/2027, variazione n. 4, sottolineando come «la variazione permette di avviare il grande pacchetto di interventi sul Forum Sport Center, una struttura di valore regionale e punto di riferimento per lo sport, i giovani e gli eventi dell’intera Valle d’Aosta». Ha aggiunto che il 50% degli interventi sarà finanziato dal Comune tramite fondi propri, mentre la restante parte sarà coperta da un mutuo a tasso zero del credito sportivo pari a 650 mila euro, garantendo «investimenti senza gravare sul bilancio corrente né sulle famiglie». Le maggiori entrate, per un totale di 3.347.297,34 euro, derivano da trasferimenti statali e regionali, contributi, rimborsi e entrate da parcheggi, mentre le maggiori spese ammontano a 4.040.397,34 euro. «Tale delibera ci permette di mantenere pieno equilibrio e pareggio finanziario e dimostra la capacità del Comune di attrarre risorse esterne e allocarle strategicamente», ha concluso Perrin.

Sul fronte dei servizi a domanda individuale, il Consiglio ha confermato le tariffe dei matrimoni civili e delle unioni civili, con modifiche solo per i non residenti e nuove sedi come la Sala dei Dipinti dell’ex Hotel Ange e Punta Helbronner, attive dal 1° dicembre 2025. Per i servizi in concessione a CSC Srl, le tariffe dei parcometri, autorimesse comunali e parcheggi delle valli Ferret e Veny rimangono sostanzialmente invariate, con sconti del 20% per i residenti. Cambiano gli abbonamenti per ingressi al Forum Sport Center e il noleggio delle piste di ghiaccio passa a 120 euro, comunque tra i più bassi d’Italia, come spiegato dall’Assessore Rota.

Il Consiglio ha nominato i componenti della Commissione Biblioteca 2025-2030, presieduta dalla consigliera Sauvage Rolla, con i consiglieri Matteo Dooms e Lavinia Brigata, il bibliotecario Simonetta Bellin, i rappresentanti degli utenti Sara Penco e Ornella Ferrari, e la rappresentante delle associazioni Daniela Scalvino.

Tra le delibere approvate, significativi interventi riguardano il Forum Sport Center. L’Assessore all’Urbanistica Alberto Motta ha illustrato le opere di valorizzazione e manutenzione straordinaria, finanziate per il 50% dalla Regione. La riqualificazione dell’area esterna di Dolonne prevede la sostituzione dei campi da tennis con spazi polifunzionali, inclusi campi multi sport, pista atletica, beach volley, basket 3x3, area fitness e pickleball, per un costo complessivo di 1.861.482,23 euro. L’ammodernamento dei collettori di distribuzione del calore centrale, la riqualificazione energetica dell’illuminazione dell’Arena del Ghiaccio e la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla falda sud del Forum Sport Center completano gli interventi, con contributi comunali per la quota residua di spesa fino a oltre un milione di euro. «È un impegno gravoso su un bilancio comunale – ha commentato il Sindaco Rota – ma siamo riusciti a far fronte, anche grazie al mutuo agevolato del credito sportivo, a tasso zero».

Il Consiglio ha inoltre approvato la convenzione tra i Comuni di La Thuile, Pré-Saint-Didier, Courmayeur e le Funivie Piccolo San Bernardo per la gestione del servizio Winterbus, con suddivisione dei costi tra Regione, Funivie e Comuni. È stata approvata anche la nuova rete acquedottistica e fognaria in località Planpincieux, necessaria per garantire idoneo approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque nere, con l’iter procedurale di consultazione dei proprietari dei terreni coinvolti. La Cessione di aree alla Courmayeur Mont Blanc Funivie Spa per nuovi impianti automatici di bonifica valanghe “Gaz-Ex” in località Courba Dzeleuna è stata approvata all’unanimità, aumentando sicurezza e rapidità nelle operazioni sulle piste.

Tra le comunicazioni finali, il Sindaco Rota ha ricordato l’evento Welcome Winter del 6 dicembre con diretta Sky e la presenza della cantante Clara, sottolineando che la recente nevicata permette l’apertura anticipata di comprensori come la Val Ferret e Skyway. Ha inoltre ringraziato la famiglia Grosso per aver rifatto a proprie spese una strada comunale con materiali tradizionali.

Infine, l’Amministrazione ha celebrato la maturità civica dei 24 giovani Courmayeurins del 2007, consegnando loro attestati e raccogliendo stimoli, riflessioni e progetti per il futuro. A riceverli sono stati il Sindaco Roberto Rota, l’Assessora alle politiche sociali Alessia di Addario, il luogotenente Davide Chessa, il comandante della stazione dei Carabinieri, e rappresentanti dell’AVIS Valdigne, Rosanna Blasi ed Hélène Marguerettaz, oltre alla giornalista Sophie Tavernese, che ha condiviso esperienze di vita e lavoro, stimolando un dialogo diretto con i giovani su attese e prospettive per la Courmayeur di domani.

I 24 coscritti del 2007 sono: Gaia Boano, Ilya Borunkov, Emanuele Casi, Giuseppe D’Anna, Louise Joyce Desvignes, Julian Faccini, Guglielmo Gambino, Angelica Imperi, Briseida Kamberi, Erik Leoni, Antonio Migliorini, Rocco Moresi, Beatrice Pascal, Luisa Piva, Charlotte Pramotton, Gabrielle Moreno Quadros Silvera, Thomas Rollet, Chiara Maria Pia Sangineto, Vittorio Santoro, Stephane Serafini, Flavia Esparta Tagle Sibille, Filippo Vigani, Federico Vilardo, Cecilia Maria Vitale Cesa.