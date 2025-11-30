Consiglio comunale di Châtillon tra bilanci, mozioni e dialogo con i cittadini

Il Consiglio si è aperto con un minuto di silenzio in memoria dell’ex sindaco Silvano Vesan e dell’ex capo operaio Riccardo Magnin, seguito dall’approvazione dei verbali della seduta precedente. Successivamente l’Assemblea ha esaminato la sesta variazione al Bilancio di previsione pluriennale e al Dups 2025/27. Il sindaco Jean-Claude Daudry ha chiarito che, per quanto riguarda la parte corrente, si tratta soprattutto di «piccoli spostamenti fra capitoli». Sul fronte degli investimenti, alcuni interventi vengono rinviati al 2026: il progetto ApiAlps da 171 mila euro e le spese tecniche per gli atti conservativi (26 mila euro). Il ponte-canale a valle del ponte romano, danneggiato dall’ultima alluvione, ha ottenuto un finanziamento aggiuntivo di 60 mila euro, che porta la cifra complessiva a 273 mila euro. Ulteriori 129 mila euro sono destinati all’abbattimento delle barriere tra il Museo del Miele e la torretta dell’ex hotel Londres, un intervento per il quale il Comune richiederà la copertura alla Regione. È emersa inoltre la necessità di rifare il tetto della cappella all’ingresso del cimitero, con una spesa superiore ai 10 mila euro disponibili, che sarà quindi iscritta nel bilancio 2026. La variazione è stata approvata con l’astensione della minoranza.

L’Assemblea ha poi rettificato all’unanimità la deliberazione del 2024 relativa all’acquisizione al demanio della strada a nord della frazione Domianaz, per correggere alcuni errori formali. «La strada è stata acquisita e gli interventi sono stati eseguiti», ha precisato il sindaco, aggiungendo che resta da completare l’impianto di illuminazione pubblica.

Unanime anche la modifica alle schede della convenzione con l’Unité: il servizio di spurgo, ora gestito da Sev, genera un risparmio di 4.041 euro per Châtillon, mentre la digitalizzazione richiede un maggiore onere di 2.486 euro per l’acquisto di hardware.

La seduta è entrata poi nel vivo con tre mozioni presentate dal gruppo di opposizione. La prima, relativa alla rimozione degli stalli con sculture lignee in via Tollen, ha visto il capogruppo Vitaliano Barberio riconoscere la necessità di moderare la velocità ma criticare la soluzione adottata. Daudry ha risposto inserendo la questione nel progetto più ampio che riguarda l’area esterna dell’asilo nido e la creazione di nuovi spazi per famiglie e bambini, precisando che «gli stalli resteranno nella posizione attuale» fino alla definizione delle nuove soluzioni e dei relativi finanziamenti. La mozione è stata respinta, tra le preoccupazioni espresse dalla consigliera Gilda Gallo sui tempi dell’intervento.

Respinta anche la seconda mozione, che chiedeva la rimozione dei paletti in via Émile Chanoux per ripristinare alcuni parcheggi. Barberio ha sostenuto che «il borgo ha bisogno di stalli per soste brevi», mentre Daudry ha ricordato che è stato avviato un confronto con i commercianti ed è operativo un gruppo di lavoro, che coinvolgerà anche l’opposizione. Il consigliere Antonio Di Giuseppe ha invitato la maggioranza a una più ampia visione sul futuro del paese, dicendo che «occorre contrastare la desertificazione commerciale e conservare i residenti, soprattutto i giovani».

La terza mozione riguardava l’istituzione o il potenziamento delle aree pipican. La consigliera Gallo ha spiegato che l’obiettivo è migliorare l’area vicino al polo sanitario e crearne di nuove. La consigliera Rossana Oggiani, dopo essersi confrontata con il servizio veterinario regionale, ha precisato che le aree devono essere totalmente recintate, ombreggiate e attrezzate. Dopo una sospensione dei lavori per trovare un testo condiviso, la maggioranza ha proposto di ritirare o emendare la mozione. L’opposizione ha preferito mantenerla, e il documento è stato bocciato con l’astensione della consigliera Hayat Errati.

È stata poi discussa l’interpellanza sull’area giochi chiusa tra via Tollen e via della Chiesa parrocchiale. Il consigliere Di Giuseppe ha chiesto di sapere quali siano i motivi della chiusura e quali azioni siano previste. Daudry ha spiegato che i giochi non erano più a norma e che l’intervento programmato nell’area davanti all’asilo nido permetterà di restituire quello spazio come area verde attrezzata. «Soddisfatto» l’interpellante.

Tra le comunicazioni, l’assessore Carla Rore ha illustrato il programma della Festa di Santa Cecilia: concerto al Billia il 29 novembre, celebrazioni religiose e, nella giornata di domenica, 130 bancarelle per Le Petit Marché du Bourg. Il sindaco ha poi annunciato la nomina di Roberto Trematore nel CdA del Convitto Gervasone.

Nello spazio delle interrogazioni immediate, Girola ha aggiornato i consiglieri sul ripristino della ringhiera di via Menabrea: «Il rimborso assicurativo ha richiesto tempi lunghi, ma il lavoro è stato affidato e il riposizionamento è imminente». Gallo ha chiesto notizie della fontanella in piazza Dujany, per la quale Daudry si è impegnato a fornire risposta scritta entro quindici giorni. Un’ulteriore segnalazione è arrivata da Barberio per una criticità a Chameran Alta; il vicesindaco ha assicurato un’immediata verifica.

Nel corso del question time, tre cittadini hanno sollevato questioni legate a viabilità e sicurezza. Il Comune interverrà con fondi propri per il ripristino dei danni dell’alluvione lungo la strada per Cret de Barrel, non coperti dalla Protezione civile. Sono inoltre in corso verifiche sulle modifiche viarie attorno al supermercato di Soleil e valutazioni sulle tubazioni sotto via Chanoux. Infine, stanno per essere affidati i lavori per il ripristino del palo dell’illuminazione pubblica danneggiato lungo la Circonvallazione.