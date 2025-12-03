Insediato il Comitato paritetico: Petey alla guida, Centoz suo Vice

Nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre si è formalmente insediato, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Stefano Aggravi, il nuovo Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione, previsto dalla legge regionale 6/2021 e nominato dall'Aula lo scorso 25 novembre.

Nel corso della seduta, i consiglieri Loredana Petey (UV) e Fulvio Centoz (PD-FP) sono stati eletti rispettivamente Presidente e Vicepresidente. Dell’organismo fanno parte anche Pierluigi Marquis (FI), Luisa Trione (CA), Corrado Bellora (Lega VdA) e Alberto Zucchi (FdI), garantendo una composizione equilibrata tra maggioranza e opposizione.

«Assumiamo questo incarico con senso di responsabilità e con l’impegno a garantire un lavoro condiviso – hanno dichiarato Petey e Centoz –. Il Comitato ha un ruolo importante nel migliorare la qualità della normazione e nel valutare l’efficacia delle politiche regionali, potendo fornire al Consiglio elementi utili per decisioni sempre più consapevoli e orientate al bene della comunità.»

Il nuovo organismo si inserisce tra gli strumenti a supporto dell’attività legislativa offrendo, almeno sulla carta, un’opportunità in più per monitorare risultati, correggere rotta e rendere il processo decisionale più trasparente e fondato su evidenze concrete. Ora gli occhi saranno puntati su come il Comitato saprà tradurre questo mandato in azioni e valutazioni utili e accessibili anche ai cittadini.