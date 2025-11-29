Saint-Christophe investe su servizi, infrastrutture e inclusione: approvazioni e novità in Consiglio comunale

Giovedì 27 novembre 2025 il Consiglio comunale di Saint-Christophe si è riunito alle 17.30 per discutere sei punti all’ordine del giorno. La seduta si è aperta con l’approvazione dei verbali precedenti, seguita dalle comunicazioni del sindaco Paolo Cheney, che ha ricordato l’emanazione delle ordinanze di divieto di transito lungo la strada per Parléaz e di sospensione dei lavori su strade e piazzali comunali fino a fine febbraio, salvo urgenze. Il sindaco ha inoltre informato sulle richieste di miglioramento dell’asilo nido gestito dall’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius, sottolineando che i circa 200mila euro vincolati alla manutenzione potranno essere destinati a interventi infrastrutturali approvati.

L’assessore Giulia Gerbore ha fatto il punto sul nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta, avviato il 4 novembre, evidenziando alcune criticità iniziali superate nei giorni successivi. Per le utenze non domestiche e i condomini, il servizio è partito il 27 novembre, con contenitori specifici e nuovi punti di raccolta per tessili e rifiuti indifferenziati. Dal 1° dicembre l’accesso alla discarica sarà consentito solo tramite tessera, e progressivamente i punti molok saranno smantellati e bonificati.

Il Consiglio ha approvato la settima variazione al Bilancio di previsione 2025-27 e al Documento unico di programmazione semplificato. L’assessore Davide Casola ha illustrato maggiori entrate in conto capitale per 511.477 euro, grazie a contributi della Regione per l’alluvione e per opere minori di pubblica utilità. Tra le principali uscite figurano interventi di riqualificazione delle strade del centro storico in località Veynes-Bret e della strada Grin-Coutateppaz, oltre all’acquisto di nuovi pali per l’illuminazione pubblica in località Croix-Noire. Il vicesindaco Corrado Giachino ha annunciato l’aggiudicazione dei lavori per il marciapiede a nord del Municipio.

Il sindaco Cheney ha sottolineato gli sviluppi in tema di digitalizzazione e sicurezza: implementazione del canale WhatsApp comunale, razionalizzazione del sistema di videosorveglianza, digitalizzazione dei documenti dell’Ufficio tecnico e trasmissione degli atti di Giunta a tutti i consiglieri. È inoltre allo studio l’integrazione del padel nell’offerta dell’area sportiva.

Tra le delibere approvate vi sono modifiche al Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, con rivalutazione annuale basata sull’indice Istat, e la convenzione con la Regione per l’ampliamento degli spazi del Banco alimentare in località Grand-Chemin, con contributo regionale di 260mila euro e realizzazione di una nuova struttura di circa 100 mq.

Infine, è stata approvata la convenzione per l’esercizio associato di funzioni comunali per progetti di inclusione attiva nell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius per il 2026. Tre squadre di operai, ciascuna con un caposquadra, opereranno per sei mesi su interventi di manutenzione del territorio, rafforzando così la cura e la gestione dei servizi comunali.

L’assemblea ha quindi chiuso i lavori confermando la centralità del dialogo tra amministrazione e cittadini e l’impegno verso lo sviluppo sostenibile, l’inclusione e la sicurezza del territorio comunale.