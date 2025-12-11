II Commissione: parere favorevole al Defr e alle leggi di bilancio della Regione 2026-2028

Nella riunione di oggi, giovedì 11 dicembre 2025, la seconda Commissione "Affari generali" ha espresso parere favorevole - con l'astensione dei gruppi Fratelli d'Italia e La Renaissance Valdôtaine e il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra - sui provvedimenti finanziari della Regione per il triennio 2026-2028: il Documento di economia e finanza regionale, la legge di stabilità e il bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione pareggia in 2.016 milioni per l’anno 2026, 1.740 milioni per il 2027 e 1.662 milioni per il 2028.

La Commissione ha inoltre nominato quale relatore di minoranza delle leggi di bilancio il Consigliere Andrea Manfrin (Lega VdA), che si aggiunge al Presidente della Commissione, Marco Sorbara (FI), già nominato relatore di maggioranza il 24 novembre scorso.

«Il lavoro in Commissione è stato intenso e concentrato, perché dettato da tempi stretti, ma al tempo stesso partecipato - riferisce il Presidente Marco Sorbara -. In queste settimane abbiamo ascoltato le parti sociali, le associazioni di categoria e i principali rappresentanti del territorio e del sistema regionale, per favorire un confronto ampio e avere una visione complessiva. È un bilancio di continuità, prudente ma solido, fondato sul dialogo e costruito con contributi concreti per rispondere ai bisogni della comunità. Dagli auditi è arrivato un segnale di fiducia che si inserisce in una dinamica di crescita che percepiamo sia a livello regionale sia nazionale.»

La Commissione ha anche espresso parere favorevole - con l'astensione dei gruppi di opposizione - sull'atto di razionalizzazione delle società partecipate al 31 dicembre 2024.

I provvedimenti saranno portati all'attenzione del Consiglio, già convocato da lunedì 15 a giovedì 18 dicembre prossimi.