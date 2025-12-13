Courmayeur: il Sindaco Rota rafforza il legame con i cittadini istituendo i vice assessori

Con l’obiettivo di rendere ancora più efficace e partecipato il lavoro del Consiglio Comunale, il Sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, ha firmato il decreto N. 32 del 04/12/2025, che assegna ai Consiglieri specifiche deleghe operative. Una mossa che, pur ricordando i titoli altisonanti dei sottosegretari o dei vice ministri a livello nazionale, si distingue per concretezza: qui, ogni incarico ha un volto, un territorio e una responsabilità tangibile.

“Abbiamo scelto di valorizzare il ruolo dei nostri Consiglieri – commenta il Sindaco Roberto Rota – che rappresentano una risorsa preziosa per l’intera comunità. Le deleghe operative individuate non sono solo un atto formale, ma uno strumento concreto per rafforzare la collaborazione, creare una rete ancora più solida con il territorio e garantire un’Amministrazione sempre più vicina ai cittadini. L’obiettivo è chiaro: rendere il lavoro del Consiglio Comunale più efficace e partecipato, responsabilizzando ogni Consigliere in un percorso condiviso di ascolto, progettazione e confronto. Sono certo che, grazie all’impegno di ciascuno e alla capacità di lavorare in squadra, potremo dare risposte ancora più puntuali alle esigenze della nostra comunità e valorizzare ulteriormente le energie del nostro territorio.”

I Consiglieri svolgeranno funzioni di supporto, studio, proposta e raccordo. Ecco le deleghe operative, mantenute nella loro completezza:

Lavinia Annamaria Clara Brigada - Famiglia e politiche per l’infanzia

Si occuperà delle iniziative dedicate al benessere delle famiglie e dei bambini.

(Di supporto all’Assessore Di Addario)

Ida Maria Serena Carmina - Sanità, animazione e rapporti con la Pro Loco e il Comité

Seguirà temi legati alla salute e ai servizi socio-sanitari, promuovendo al contempo iniziative culturali e di animazione in collaborazione con le realtà associative locali.

(Di supporto all’Assessore Di Addario)

Stefano Cavaliere – Rapporti con le Attività ricettive ed outdoor

Lavorerà per consolidare la collaborazione tra operatori turistici, strutture ricettive, società delle Guide Alpine e Società di Trail, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Courmayeur come destinazione d’eccellenza per l’accoglienza e le attività all’aria aperta.

(Di supporto all’Assessore Casale Brunet)

Patrick D’Anello – Rapporti con i commercianti e la valorizzazione di Via Roma

Punto di riferimento per il dialogo con le attività economiche del paese, con particolare attenzione alla vitalità di Via Roma e del commercio locale.

(Di supporto all’Assessore Casale Brunet)

Matteo Dooms – Sport e rapporti con le associazioni sportive territoriali

Promuoverà il dialogo e il coordinamento con le realtà sportive di Courmayeur, sostenendo lo sport come leva di crescita, inclusione e identità comunitaria.

(Di supporto al Sindaco)

Nicole Passino – Valli e rapporti con i comitati territoriali

Seguirà con attenzione le esigenze ed i progetti delle due valli Ferret e Veny, in costante raccordo con i rispettivi comitati e con i residenti.

(Di supporto agli Assessori Truchet e Rey)

Mikaela Rey – (Capogruppo consiliare) – Rapporti con il Consiglio comunale

Coordinerà il lavoro del gruppo consiliare, garantendo un confronto costruttivo e trasparente nell’interesse della comunità.

(Di supporto al Sindaco e al Vicesindaco)

Sauvage Rolla – Biblioteca e cultura

Seguirà le attività della Biblioteca e i progetti culturali e formativi capaci di valorizzare l’identità, la comunità e la vitalità culturale di Courmayeur.

(Di supporto all’Assessore Di Addario)

In fondo, la grande differenza tra la politica nazionale e quella locale è semplice: mentre nei corridoi romani si moltiplicano titoli, vice-vice e sottosegretari, a Courmayeur ogni delega ha un volto, una storia e una responsabilità. E grazie all’attenzione del Sindaco Roberto Rota, la cittadinanza può davvero sentirsi ascoltata, supportata e parte di una rete viva e concreta, pronta a rispondere alle esigenze del territorio giorno dopo giorno.