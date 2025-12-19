Assemblea CPEL di fine anno: approvati provvedimenti chiave e rinnovato il Comitato esecutivo

Chiudere l’anno con decisioni concrete e sguardo al futuro è stato l’obiettivo dell’ultima Assemblea CPEL, svoltasi venerdì 19 dicembre. Sul tavolo, oltre all’adozione di due deliberazioni, l’espressione del parere su tre proposte di deliberazione della Giunta regionale che interessano direttamente cittadini e comunità locali.

Il primo punto discusso ha riguardato l’autorizzazione agli enti gestori dei servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali a reclutare personale ricorrendo a tipologie di rapporto di lavoro flessibile, in deroga al requisito della qualifica di OSS fino al 31 dicembre 2026. La misura, spiegata durante i lavori, è pensata per fronteggiare eventuali carenze di personale qualificato, garantendo continuità dei servizi essenziali.

Subito dopo, i rappresentanti degli Enti locali hanno confrontato le osservazioni sulla modifica del programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021/2027. Entrambi i provvedimenti, illustrati dal responsabile politico Mauro Lucianaz, hanno ottenuto il parere positivo dell’Assemblea.

Tra le decisioni più significative, l’Assemblea ha approvato il rinnovo dell’Accordo di Programma per l’adozione del Piano di zona 2019-2021 fino al 31 dicembre 2027, aprendo così la strada alla revisione del piano nel prossimo biennio, con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia dei servizi e delle politiche territoriali.

Un altro passaggio rilevante ha riguardato la proposta di deliberazione sul Piano regionale per la qualità dell’aria 2025/2031, illustrata da Wanda Chapellu. L’Assemblea ha espresso parere favorevole, chiedendo contestualmente l’istituzione di un tavolo di confronto per garantire il coinvolgimento di tutti gli attori locali nella definizione delle azioni future.

I lavori si sono conclusi con la determinazione del numero dei componenti e l’elezione del Comitato esecutivo del CPEL, a seguito della modifica del Regolamento che ha ridefinito la composizione. Il nuovo Comitato esecutivo sarà guidato dal Presidente Alex Micheletto, affiancato dal Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Unités, Mauro Lucianaz, e dai sindaci Ronny Borbey, Alex Brunod, Wanda Chapellu e Marlène Domaine.

Un’Assemblea che conferma l’impegno del CPEL nel promuovere coordinamento, collaborazione e partecipazione attiva degli Enti locali, gettando basi solide per affrontare le sfide del 2026 con pragmatismo e visione condivisa.