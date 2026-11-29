Perché stare attenti? Perché c'è qualcosa di bello che viene; perché vivere con attenzione è la preghiera spontanea dell'anima, la grammatica elementare della vita.

Riparte l'avventura dell'Avvento, il viaggio dell'anno liturgico che ripercorre e rivive tutta la storia di Dio con noi. Quasi un tempo di nomadi in cammino, perché ‘avvento' vuol dire proprio ‘avvicinarsi'.

Tutto si fa più vicino, ma Natale non è una data, è un luogo del cuore dove Dio cerca casa. L'avvento ci insegna cosa fare: andare incontro.

Il vangelo ci mostra come farlo: state attenti e vegliate.

Perché stare attenti? Perché c'è qualcosa di bello che viene e non ci deve sfuggire; perché vivere con attenzione è la preghiera spontanea dell'anima, la grammatica elementare della vita.



Ma attenti a che cosa? Prima di tutto, a se stessi. A dove va il tuo cuore, a cosa si muove in esso. Rallenta, respira, ascoltalo, bevi alla sua sorgente.

Stai attento a cosa scegli per nutrire anima e pensieri: stai mangiando generosità, bellezza, onestà, tenerezza? Oppure stai mangiando avvelenato, nutrendoti di egoismi, sguardi miopi, corruzione, superficialità, paure?

Stai attento alla casa comune e alla sua bellezza. Noi calpestiamo tesori e non ce ne accorgiamo, camminiamo su gioielli e non ce ne rendiamo conto.

Fai attenzione ai germogli, a ciò che spunta, al nuovo che nasce in casa, nel luogo di lavoro, nella storia. Godendo per ogni piccola vita che sboccia. La vita è fatta di germogli da custodire. E' sempre giovane la vita, la vita è infinita e l'infinito è nella vita.

Attenzione a Dio e al vangelo, a una parola che improvvisamente si accende nel deserto del sempre uguale, a una luce interiore, a uno slancio, a un desiderio di limpida onestà.

E poi vegliate! Vegliare non vuol dire semplicemente stare all'erta, ma prendersi cura, come una madre quando veglia il suo bambino, come un marinaio che scruta la linea dell'alba“Al di là della notte ci aspetterà spero il sapore di un nuovo azzurro” (N. Hikmet).

E poi avere occhi sognanti. Isaia nella prima lettura sogna cieli che si squarciano. Il profeta lotta contro il ritardo di Dio, non sa se verrà a sera, nel colmo della notte, o al canto del gallo: se tu squarciassi i cieli e discendessi! Isaia capovolge la nostra idea di conversione, che è il girarsi della creatura verso il Creatore. Ha la sfrontatezza di chiedere a Dio di girarsi lui verso di noi, di ritornare, di squarciare i cieli e scendere. Verrà all'improvviso, perché l'Amore arriva sempre così, inatteso, e ogni volta è nuovo. E tu non fuggire dall'amore, dietro telefonini, agende, impegni, scuse. Fermati, ritorna al cuore, stai alla sua presenza e lasciati amare.

Natale è la grande tenerezza di Dio che nel piccolo Gesù cade sulla terra come un bacio. Accogli il bacio di Dio.

Finisce il tempo della ricerca e inizia il tempo dell'accoglienza: ecco, io sto alla porta e busso... Le cose più importanti non vanno cercate, vanno attese (S. Weil).

Libri di padre Ermes Ronchi