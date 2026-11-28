Avec ce dimanche, nous commençons une nouvelle année liturgique B. Cette première page du lectionnaire et du missel est symbolique. Elle nous révèle que notre livre encyclopédique de la vie doit être lu et relu, pour déceler l'alphabet de la volonté de Dieu dans les plis et les méandres de l'histoire personnelle et universelle.

L'Avent qui nous prépare à la fête de Noël est un temps bref par rapport au Carême, mais intense de sens. Pour un chrétien, par rapport aux autres visions du monde, il s'agit d'attendre le Seigneur qui est, qui était et qui vient.

Comment vivre ce temps de l'attente ?

1. LA PRÉCARITÉ DES AVENTS HUMAINS

L'Avent, dans son étymologie latine, « adventus », et en grec « parousia », signifie « arrivée », « venue », « avènement ».

Dans l'Empire romain, l'annonce de la venue de l'empereur, qui était salué comme un sauveur du peuple, était vécue par celui-ci comme un événement d'Avent.

Sur le plan humain, l'Avent est une forme de philosophie du temps présent, à la quête du sens de l'existence. L'Avent, comme attente et aspiration à quelque chose de mieux, est vécu intensément aujourd'hui.

L'Avent humain commence avec le début de l'existence terrestre et prend fin avec l'entrée dans l'éternité. L'Avent est l'aujourd'hui de tous, mais chacun le vit à sa manière.

L'Avent est donc une attitude, un style de vie, une éthique (êthos), une philosophie de l'attente dans l'agir, en conformité avec l'objet de cette attente.

Cet état de celui qui attend la réalisation de la promesse est « la préoccupation positive » ou « la sainte inquiétude », car nous savons que le Seigneur viendra, tout en ignorant l'heure.

L'Évangile de Marc, en nous invitant à la vigilance, nous dit que le Seigneur viendra à l'improviste.

L'Avent a un caractère universel dans la mesure où il est présent en chaque personne, pratiquante ou agnostique. Même la création est dans l'attente de la délivrance.

« Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. »

2. DIEU DESCEND POUR NOUS SAUVER

La première lecture, tirée du livre d'Isaïe, montre que le Dieu vivant est « tout loin, tout proche ». On le supplie, il entend nos cris et descend pour « rencontrer celui qui pratique avec joie la justice ».

Par contre, le Dieu d'Aristote est une divinité solitaire, fermée sur elle-même, sans cœur ni entrailles. Il est « Pensée de la pensée ».

L'Évangile du Christ n'est pas abstrait, encore moins une évasion de ce monde présent. La Parole de Dieu, qui est efficace et performative, est une Bonne Nouvelle destinée à illuminer notre présent et à répondre à l'aspiration qui touche et inquiète tout l'homme.

Nous devons, en outre, en tant que communauté, interroger notre « nous ». Chacun est situé dans ce « nous », dans cet Avent commun. Le bien ou le mal que les autres font ne m'est pas indifférent.

La première lecture montre aussi que le prophète n'est pas épargné par le mal collectif, qui se manifeste notamment par une « errance hors du chemin ».

Tous les temps liturgiques sont donc liés à nous-mêmes, à notre mode de vivre, à nos situations historiques, politiques, économiques, sociales et sanitaires, à nos espoirs et à nos désespoirs, à nos aises et à nos malaises.

Le prophète invoque Dieu pour qu'il descende. Il dit :

« Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. »

Les montagnes symbolisent, selon l'interprétation de saint Augustin, les puissances autolâtres qui écrasent l'homme.

L'Avent de l'homme sans Dieu peut être positif, sans toutefois répondre à la question qui tient au cœur de l'homme.

La globalisation est une mise en application d'un rêve : celui d'une humanité sans frontières, où tous vivraient dans la fraternité. Mais l'expérience nous montre que la folie meurtrière des guerres de suprématie revient avec tant de fureur pour écraser le faible et l'orphelin.

Quant au messianisme technologique, il promet à l'humanité un nouvel humanisme artificiel, un homme nouveau qui vivrait par-delà le bien et le mal (Übermensch), qui contrôlerait tous les domaines et apporterait des solutions à toutes les interrogations de la vie, y compris celles de l'amour et de la mort.

Mais l'expérience nous montre que « Vanité des vanités, tout est vanité ». Tout ce qu'on a construit pendant plusieurs années peut être détruit en quelques poussières de secondes.

Ces rêveurs oublient que le grand mystère de la nature donne peu par rapport à ce qu'il nous cache, selon la sagesse de Kant, dans son traité Critique de la raison pratique. Tout, dans la nature, est provisoire et hypothétique.

Mais l'homme, « ce malade qui peut », est « un être limité, une limite cependant sans limite ».

Ces désirs messianiques ne sont pas tous mauvais, car l'homme est désir, aspiration, en tant qu'être insuffisant et insatisfait.

L'Avent touche tous les aspects de notre vie.

3. VIVRE L'AVENT DANS L'ESPÉRANCE

La limite des « Avents humains » ou des messianismes construits par la seule raison est que l'homme finit par être déçu par ce qu'il a lui-même construit.

Dans ce temps qui passe, nous sommes invités à prendre conscience que rien, sur cette terre où nous sommes des pèlerins étrangers, des migrants sans terre ferme, « ne se suffit et ne nous suffit », selon Blondel dans son œuvre L'Action (1983).

« Si Dieu ne bâtit pas la maison, c'est en vain que peinent les constructeurs », chante le psalmiste.

Si nos petites espérances ne sont pas enracinées dans la Grande Espérance en Dieu, notre Sauveur, qui donne un sens à notre existence, tout ce rêve, si légitime soit-il, n'est qu'une chimère, une illusion éphémère.

Saint Paul nous invite à nous attacher au Christ, lui qui nous fera tenir fermement jusqu'au bout, afin que nous soyons sans reproche au jour de son retour.

L'originalité de l'Avent chrétien est qu'il n'est fondé ni sur « Gaïa » (divinité de la terre), ni sur Pecunia (divinité de l'argent), encore moins sur « le feu de Prométhée » (la science), ni sur Vénus ou Aphrodite (divinités des plaisirs effrénés).

Les chrétiens, en relativisant ces messianismes idolâtriques, vivent dans l'attente du Fils de Dieu, lui qui est la Vérité qui illumine et la Voie sûre qui nous conduit à la plénitude de la Vie.

L'Avent chrétien, loin d'être utopiste ou simplement progressiste, nous invite à vivre dans l'espérance, dans l'attente de son retour.

La vigilance est la clé pour accueillir le Seigneur.

4. PRIÈRE POUR BIEN VIVRE LE TEMPS DE L'AVENT

Que ce temps de l'Avent nous ouvre les yeux pour prendre conscience de nos culpabilités individuelles, collectives et structurelles.

Si nous voulons écouter sa voix pour marcher sur sa voie, crions comme le prophète :

« Tu es notre Père, ne nous abandonne pas à nos errances. Fais-nous revenir. Nous reconnaissons que nous sommes tes enfants rebelles, mais près de toi se trouve le pardon.

N'oublie pas, Seigneur, que nous sommes comme l'argile dans tes mains.

Donne-nous la sainte inquiétude en ce temps où nous espérons la promesse que tu nous fais et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. »

Bon dimanche de l'Avent, frères et sœurs.

Paix et joie dans nos cœurs et dans le monde.

Ton frère,

Abbé Ferdinand Nindorera