La pace non è un’utopia, né un obiettivo ingenuo da inseguire senza fare i conti con la realtà dei conflitti. È una responsabilità che riguarda tutti, a cominciare da chi detiene il potere e dispone degli strumenti per fermare le guerre. È questo il messaggio lanciato da Papa Leone XIV durante l’udienza generale di ieri mattina, 25 novembre, in Piazza San Pietro, davanti a circa 15 mila fedeli. Al centro della catechesi, la concordia tra i popoli e il capitolo della Costituzione pastorale Gaudium et spes dedicato alla promozione della pace.

Il Pontefice riprende la riflessione avviata sul documento del Concilio Vaticano II e sottolinea come la natura dei conflitti contemporanei imponga un cambiamento radicale di prospettiva. Le guerre sono diventate «sempre più disumane e devastanti», anche per effetto delle nuove tecnologie, che ampliano le possibilità di aggressione e rendono sempre meno distinguibile il confine tra difesa e attacco.

La pace, ricorda Leone XIV, è innanzitutto «un dono di grazia», ma anche «un impegno di libertà». Non basta invocarla: occorre costruirla quotidianamente, attraverso comportamenti, scelte e responsabilità concrete. Il Papa richiama in questo senso le parole di Gesù nel Vangelo: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio».

Una prospettiva che non lascia spazio alla rassegnazione. «Consapevoli del peccato umano, sappiamo che la pace non è mai qualcosa di raggiunto una volta per tutte, ma è un edificio da costruirsi continuamente», afferma il Pontefice. E aggiunge un'indicazione precisa: «Non c’è spazio per la rassegnazione, quasi che la violenza debba essere inevitabile».

Lavorare per la riconciliazione diventa quindi un obbligo, soprattutto davanti alla trasformazione degli scenari bellici. Accanto alla guerra tradizionale si moltiplicano infatti conflitti ibridi, attacchi cibernetici, manipolazioni dell’informazione, campagne di influenza e sistemi automatizzati che intervengono nelle decisioni strategiche. Strumenti nati anche per proteggere le società possono essere rapidamente trasformati in mezzi offensivi.

Le nuove tecnologie, osserva Leone XIV richiamando la sua enciclica Magnifica humanitas, contribuiscono così a rendere più complesso e pericoloso il quadro internazionale. «I conflitti, che appaiono oggi sempre più disumani e devastanti, aumentano l’odio e le ingiustizie tra i popoli, oltre a deturpare il creato e la sua bellezza».

È in questo contesto che il Papa torna a denunciare la corsa agli armamenti, definendola una delle più gravi ferite dell'umanità. Un fenomeno che sottrae risorse allo sviluppo e pesa in modo particolare sulle popolazioni più povere. Leone XIV riprende le parole dei Padri conciliari, che già decenni fa mettevano in guardia dalle conseguenze di una competizione militare senza fine:

«La corsa agli armamenti è una delle piaghe più gravi dell’umanità e danneggia in modo intollerabile i poveri; e c'è molto da temere che, se tale corsa continuerà, produrrà un giorno tutte le stragi, delle quali va già preparando i mezzi».

Un monito che il Pontefice rivolge direttamente ai «potenti del mondo», invitandoli ad ascoltare il grido delle popolazioni che subiscono le conseguenze delle guerre. Non si tratta di numeri o di scenari geopolitici, ma di vite umane: «bambini uccisi e mutilati», famiglie distrutte e intere comunità costrette a vivere nella sofferenza.

Il richiamo alla pace non significa, tuttavia, ignorare la complessità delle relazioni internazionali o negare il diritto degli Stati a proteggersi. Leone XIV riprende anche su questo punto la posizione espressa dalla Gaudium et spes, precisando che la condanna della guerra non comporta la negazione del diritto alla legittima difesa.

«Con ciò, non viene affatto negato ai governi il diritto di una legittima difesa, ma si chiama in causa a tal fine la necessità di organismi internazionali, capaci d’intervenire efficacemente per ristabilire la giustizia violata, agendo a difesa di chi è oppresso».

Da qui l'importanza di istituzioni internazionali realmente capaci di operare per la giustizia, prevenire i conflitti e tutelare le popolazioni più vulnerabili. Il Concilio Vaticano II, ricorda il Papa, indicava già la necessità di costruire un ordine politico ed economico mondiale fondato sulla cooperazione, sul dialogo e sulla condivisione delle risorse culturali e materiali delle nazioni, con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo umano integrale.

L'appello finale è rivolto in particolare ai cristiani, chiamati a non rimanere spettatori davanti alle tragedie del mondo. Leone XIV li invita a non avere paura di essere in prima linea nella costruzione della pace e nella difesa della dignità umana. Un impegno che deve tradursi non soltanto nella preghiera, ma anche nelle scelte sociali e politiche, nella capacità di unire le voci e nell'educazione delle coscienze.

La pace, dunque, non può essere delegata soltanto ai governi o alle diplomazie. Richiede una responsabilità collettiva e un impegno quotidiano, soprattutto quando la violenza sembra prevalere. Il messaggio con cui Leone XIV conclude la catechesi è un invito a non arrendersi: «Soprattutto nel tempo della sofferenza, non stanchiamoci mai di cercare e condividere quella pace vera, che nello stesso tempo è dono di Dio e frutto di un instancabile impegno umano».