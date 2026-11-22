Cosa resta della vita quando non resta più niente? Resta l'amore, dato e ricevuto.

Avevo fame, sete, ero straniero, nudo, malato, in carcere: e tu mi hai aiutato. Non ci salverà il moralismo, ma la carità. Non l'osservanza delle norme o i molti riti e sacrifici, ma lo slancio verso l'uomo che soffre.

Se senti dolore sei vivo, se senti il dolore dell'altro sei vitale!

Brano da cui zampillano rivelazioni: Quello che avete fatto a uno dei più piccoli l'avete fatto a me! Il povero è come Dio! Corpo di Dio, carne di Dio sono i piccoli. Il cielo di Dio, il suo più vero tabernacolo sono gli ultimi, i vulnerabili, quelli del lavoro nero, i fuggiaschi.

La cosa sconvolgente, che rovescia ogni precedente idea, è l'immagine di Dio che tende la mano perché gli manca qualcosa. C'è da innamorarsi di questo Dio bisognoso, mendicante di pane e di sguardi buoni. Questo è un Dio che non sa cosa farsene dei nostri sacrifici, ma ha un enorme desiderio di vederci tutti dissetati, saziati, vestiti, guariti, liberati.

La verità di una vita, verità dell'uomo non sono i suoi sbagli, ma la bellezza del cuore. Gli archivi di Dio non custodiscono peccati, ma lacrime e gesti buoni, e le sue bilance non sono tarate sui peccati, ma sulla bontà; non pesano tutta la mia vita, ma soltanto una parte, la parte buona di essa. Dio non spreca l'eternità dietro i peccati, ma dietro gesti d'amore.

E penso alle case dove si curano gli anziani con l'Alzheimer, con tenerezza e senza clamori, e là dove si dà speranza a una persona tradita, abbandonata, a un figlio disabile affamato di tenerezza. Lì il giudizio è già scritto: Venite benedetti!

Bellezza della fede. «Alla sera della vita saremo giudicati solo sull'amore» (Giovanni della Croce), non sui riti religiosi, non su dogmi o osservanze, ma sul laico prenderci cura dell'uomo (e di Dio) nel suo dolore.

«Se mi chiudo nel mio io e non partecipo all'esistenza degli altri, se non sono sensibile e non mi impegno, posso anche essere privo di peccati ma vivo in una situazione di peccato» (G. Vannucci).

Poi però ci sono quelli mandati via, condannati. Qual è la loro colpa? Non hanno fatto del male ai poveri, non li hanno insultati o umiliati, soltanto non hanno fatto nulla per loro. La linfa del male è l'indifferenza. «Se tu vedi il tuo vicino che ha bisogno e non lo aiuti, tu lo derubi esattamente come chi ti ruba i soldi dalla borsa. Non aiutare il prossimo è rubare. I tuoi beni non sono affatto tuoi, tu hai solo il compito di distribuirli a coloro che ne hanno bisogno...» (Martin Lutero).

La fede deve restare scandalosa sorgente di forza: il povero come Dio! Un Dio innamorato che ripete davanti a ogni uomo il canto esultante di Adamo davanti a Eva, e dice a me a ciascuno: Veramente tu sei carne della mia carne, respiro del mio respiro, corpo del mio corpo. Così Dio sarà tutto in tutti. E questo è il Regno.

Libri di padre Ermes Ronchi