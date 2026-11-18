Leone XIV conclude il viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù con un messaggio centrato sull'unità, sulla riconciliazione e sulla necessità di superare le contrapposizioni. Durante il colloquio con i giornalisti sul volo di ritorno a Roma, il Pontefice definisce l'esperienza latinoamericana una celebrazione della «magnifica umanità», sottolineando la ricchezza delle culture e la profondità della fede incontrata.

Sul piano politico, il Papa chiarisce di non voler essere identificato con la destra o con la sinistra: il suo messaggio, anche nell'incontro con il presidente argentino Javier Milei, è stato quello del rispetto della persona umana e dell'attenzione verso i più bisognosi. Sull'Argentina richiama inoltre la necessità di affrontare le difficoltà economiche attraverso la collaborazione, una più equa distribuzione della ricchezza e il sostegno alla classe media e ai lavoratori.

Un passaggio importante riguarda la polarizzazione alimentata anche dagli algoritmi e dai social, che secondo Leone XIV rischia di dividere persino le famiglie. La risposta deve essere il dialogo, la capacità di ascoltare e la ricerca del bene comune.

Il Pontefice affronta anche il tema della propria salute, raccontando con serenità l'intervento chirurgico per un tumore al polmone, rimosso completamente e senza necessità di ulteriori trattamenti. Coglie l'occasione per ricordare l'importanza della prevenzione e dei controlli medici.

Sulla vita della Chiesa, Leone XIV indica come priorità del suo pontificato la guarigione delle ferite e il mantenimento dell'unità. Non esclude che in futuro possano essere affrontate nuove questioni, come quella dell'ordinazione di uomini sposati, ma invita a procedere con prudenza e ascolto. Conferma inoltre la linea di Francesco sul Traditionis custodes, in nome della comunione ecclesiale.

Infine, sugli abusi spirituali e sulle vittime, assicura che il Vaticano sta studiando possibili strumenti giuridici per affrontare il problema e richiama i vescovi alla responsabilità di accompagnare le vittime, garantire giustizia e prevenire nuovi casi.

Il messaggio centrale del Papa è netto: le differenze non devono trasformarsi in odio e divisione. La Chiesa deve essere un luogo capace di ricucire le fratture, promuovere la dignità umana e costruire ponti.