ÉVANGILE DE DIMANCHE: ENTRE DANS LA JOIE DE TON SEIGNEUR

Après la parabole des vierges insensées et sages du dimanche dernier, l'Évangile de cet avant-dernier dimanche de l'année liturgique nous présente une autre parabole : celle des serviteurs qui doivent faire fructifier les talents reçus (Mt 25, 14-30).

L'attente du Seigneur ne se vit pas dans la paresse, mais dans l'action joyeuse qui permet de faire fructifier les talents reçus.

Quel est le sens de ces talents ? Pourquoi le serviteur qui a caché son talent est-il puni alors qu'il a restitué le capital à son maître ? Qui sont ces serviteurs aujourd'hui ?

1. LA FIDÉLITÉ À NOTRE TÂCHE QUOTIDIENNE

La grande question que Simone Weil, philosophe française, inspire au lecteur de cette Parole de Dieu est la suivante : « En quoi consiste la volonté de Dieu et de quelle manière peut-on parvenir à s'y conformer complètement ? »

Les lectures de ce dimanche répondent parfaitement à cette problématique qui touche notre condition d'Homo viator ad aeternitatem.

Un homme averti en vaut deux. Nous sommes informés que le maître viendra nous demander de rendre compte de l'usage des talents reçus. Notre manière d'agir dans le temps présent détermine, sans que nous nous en rendions compte, notre sort, qui pourra être la joie parfaite ou la tristesse définitive.

Jésus nous invite à la fidélité au devoir quotidien, car, selon saint François d'Assise, « Dieu est présent dans les petites choses de notre réalité ».

En effet, celui qui a la foi ne compte pas les heures pour servir le Seigneur, car il est poussé par l'amour de Dieu et son travail devient une expression de gratitude.

Dans la première lecture, tirée du livre des Proverbes, l'auteur nous présente une femme modèle, « qui est plus précieuse que les perles » et qui mérite la confiance de son mari, non pour son apparence corporelle, « car vaine est la beauté », mais pour son agir.

L'auteur dégage trois qualités de cette femme : le travail, la charité et la crainte de Dieu. Elle est habile, ses mains travaillent avec entrain, ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre et elle tend la main au malheureux. Les intentions de cette femme sont pures, car elle craint le Seigneur.

Il existe une connexion entre la première lecture et l'Évangile. Dans les deux cas, il s'agit d'une louange adressée, d'une part, à la femme et, d'autre part, au serviteur fidèle qui fait fructifier les talents.

Le maître dit au serviteur fidèle : « Tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. »

2. LA LIBERTÉ DU BON SERVITEUR

Arrêtons-nous sur l'Évangile du jour pour nous demander si nous faisons partie des serviteurs courageux ou des amateurs du iucundum nihil agere (la douceur de ne rien faire).

Dans cette parabole, Jésus nous présente trois catégories de serviteurs qui reçoivent un capital selon le critère objectif de leur capacité personnelle.

Le maître applique le principe de la justice distributive dans le partage de ses biens. Nous ne pouvons pas l'accuser de favoritisme, car chacun reçoit selon la mesure de sa capacité.

Si nous appliquions ce principe dans la gestion du bien commun, il y aurait le bien-être pour tous, et cet ouvrier paresseux aurait ce qu'il mérite : la prison ou l'expropriation des biens mal acquis.

Comme le disait Victor Hugo dans Les Misérables : « La paresse est une mère qui a deux enfants, un garçon dont le nom est le vol et une fille qui s'appelle la faim. »

Là où la paresse est cultivée, il y a le désordre, le sous-développement, la violence et d'autres maux.

Celui qui veut faire quelque chose trouve les moyens, tandis que celui qui ne veut rien faire trouve toujours des excuses et des justifications.

L'autre aspect qui mérite une attention particulière est l'absence prolongée du maître et son retour inattendu. Cette prise de distance donne la liberté d'agir afin que le maître nous trouve irréprochables.

Les deux premiers serviteurs savent que le maître leur a confié un capital et sont conscients qu'un jour il reviendra pour réclamer non seulement son capital, mais aussi les intérêts.

La parabole nous enseigne le sens de l'inquiétude qui oriente la gestion du temps présent.

3. VIVRE DANS LA JOIE DU MAÎTRE

Le temps présent est une occasion précieuse d'agir dans l'attente du maître, en renonçant à toute forme de dispersion et de dissipation.

En endurant la fatigue du jour, les serviteurs fidèles vivent déjà dans la joie anticipée, car, comme le dit si bien saint Augustin : « En aimant, on se fatigue pour l'aimé, et cette même fatigue devient amour. »

Les serviteurs fidèles sont conscients qu'ils vivent dans un monde qui passe, mais leurs cœurs habitent déjà avec le Christ au Ciel.

Saint Paul, dans la deuxième lecture, exhorte les Thessaloniciens à la vigilance en disant : « Ne soyons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. »

L'absence apparente de Dieu dans le monde ne doit pas nous effrayer. Le Seigneur est avec nous, même si, souvent, nous ne sommes pas avec Lui dans notre vie.

La gestion du temps présent détermine notre destinée. Celui qui s'est engagé à faire fructifier les talents du Seigneur aura davantage que ce qu'il a dépensé. Il sera appelé serviteur bon et fidèle et sera invité à prendre place aux côtés de son maître.

Par contre, celui qui aura mérité le néant, comme le serviteur bon à rien, l'obtiendra.

La miséricorde de Dieu suppose la justice. Il y a un comportement bizarre chez l'ouvrier paresseux. Au moment où les autres sont dans la joie de rendre compte de ce qu'ils ont fait, l'ouvrier indolent et ingrat devient agressif envers son maître, ce qui est déjà un signe de peur.

S'il sait que son maître est exigeant, pourquoi mettre dans un trou la monnaie qui ne lui appartient pas ?

Dieu veut notre salut, il ne veut perdre personne. Il veut que nous nous libérions « des faux plaisirs, des joies inquiètes, des passions qui sollicitent et des chagrins qui dessèchent » (saint Augustin, Sermon 84).

La Parole d'aujourd'hui confère sa dignité au travail bien fait, achevé et accompli dans l'amour, la joie et la liberté.

Maurice Blondel écrit à ce propos : « J'existe pour agir, qui n'agit pas n'est pas. Si je n'agis pas de mon propre gré, un autre va agir à ma place, et qui agit sans moi agit d'ordinaire contre moi. »

La vie de l'homme n'est jamais séparée du sens de son œuvre dans le temps et dans l'éternité.

Ne soyons pas surpris à la dernière minute : tout est à notre disposition pour notre salut.

4. PRIÈRE POUR LE BON USAGE DES DONS REÇUS

Merci, Seigneur, pour la confiance que Tu mets en nous, sans que nous en soyons dignes.

Rends-nous la joie de Te servir dans la sainteté et la justice tout au long de nos jours.

Que notre travail quotidien soit l'expression de la crainte du Seigneur et que nos capacités soient au service de l'humanité accablée de douleur, afin de marcher dans Ta voie (Ps 127).

Envoie Ton Esprit d'amour pour nous aider à vivre ce temps présent en faisant fructifier Tes talents, afin d'édifier un monde de justice, de paix et d'amour.

Que Ton amour soit sur nous, comme notre espérance est en Toi.

Bon dimanche, frères et sœurs.

Paix et joie dans nos cœurs et dans le monde.

Ton frère,

Abbé Ferdinand Nindorera