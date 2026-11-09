Leone XIV in Uruguay: "Cristo non ci ha chiamati alla mediocrità, ma ad una vita nuova e piena"

La fede non si misura con i numeri e nemmeno con il peso che una comunità riesce a esercitare nella società. È questo uno dei messaggi più significativi lanciati da Papa Leone XIV nel corso della Veglia di preghiera che, ieri sera, ha concluso la sua seconda giornata in Uruguay, nello storico Stadio del Centenario.

Davanti ai fedeli riuniti per l'incontro, il Pontefice ha voluto innanzitutto rendere omaggio a quanti, nel corso degli anni, hanno mantenuto viva la presenza della Chiesa nel Paese: famiglie, sacerdoti, consacrati e laici, molti dei quali giovani, che continuano a sostenere le proprie comunità e a mettersi al servizio degli altri. «Grazie per aver reso presente Gesù Cristo in tante vite. La Chiesa vi è profondamente grata», ha affermato Leone XIV, riconoscendo il valore di una testimonianza spesso silenziosa, ma fondamentale per la vita ecclesiale.

Il discorso del Papa ha affrontato uno dei nodi più delicati della realtà uruguaiana: la crescente secolarizzazione e la diffusione dell'indifferenza religiosa. In un Paese dove il riferimento alla fede cristiana ha progressivamente perso centralità nella vita pubblica e sociale, i credenti sono chiamati a confrontarsi con una condizione che li porta, sempre più spesso, a vivere come minoranza.

Una situazione che, secondo Leone XIV, non deve essere considerata soltanto una difficoltà, ma può trasformarsi anche in un'esperienza capace di parlare ad altre Chiese. «I credenti che camminano nella fede in Uruguay hanno dovuto imparare a vivere e ad annunciare la propria fede in questo scenario», ha osservato il Pontefice, sottolineando come la loro esperienza possa aiutare «fratelli e sorelle in altre parti del mondo che cominciano a scoprire, in modi diversi, che cosa significhi essere una minoranza».

Nonostante il cambiamento del contesto sociale, ha aggiunto, esistono ancora tante persone che non rinunciano alla propria fede. Sono i genitori che pregano con i figli, gli insegnanti che cercano di testimoniare i valori cristiani, i giovani che hanno incontrato Cristo e desiderano seguirlo anche quando si sentono soli. Ci sono comunità che continuano a riunirsi e sacerdoti disposti a percorrere grandi distanze per portare i Sacramenti ai fedeli. È proprio in queste esperienze quotidiane che la Chiesa continua a essere presente, anche quando la sua visibilità pubblica si riduce.

Per spiegare questa prospettiva, Leone XIV ha richiamato la scelta di Betlemme, una piccola cittadina diventata il luogo della nascita di Gesù. Un riferimento che assume un significato particolare per le comunità cristiane che oggi si sentono numericamente ridotte o meno influenti rispetto al passato. «Quando siamo pochi, quando le forze diminuiscono o quando constatiamo che la nostra presenza sociale non è più la stessa, esiste il rischio di cominciare a giudicare la nostra situazione secondo criteri troppo umani», ha ammonito il Papa.

Il Vangelo, invece, invita a guardare la realtà con occhi diversi. «Dio ha scelto Betlemme, e questa scelta basta perché non identifichiamo la piccolezza con l'insignificanza», ha affermato, indicando nella vicenda della nascita di Cristo una lezione di speranza per tutti i credenti. La forza della Chiesa, dunque, non dipende necessariamente dalla sua consistenza numerica o dal riconoscimento sociale, ma dalla capacità di mantenere viva la propria missione.

Il Pontefice ha quindi collegato questa riflessione al mistero dell'Eucaristia, dove si manifesta una delle espressioni più profonde della logica divina: «Il Signore dell'universo presente sotto le umili apparenze del pane e del vino!». Una grandezza che si manifesta attraverso la semplicità e che trova già nella nascita di Gesù il suo esempio più eloquente.

Richiamando il racconto evangelico di San Luca, Leone XIV si è soffermato sulla frase «non c'era posto per loro», riferita a Maria e Giuseppe al momento della nascita di Gesù. Un particolare che il Papa ha proposto come possibile immagine dell'indifferenza religiosa del nostro tempo.

La vita contemporanea, ha spiegato, si riempie di impegni, affetti, progetti e distrazioni, fino al punto che l'assenza di Dio rischia di non essere più percepita come tale. Si può arrivare a vivere senza cercarlo e, soprattutto, senza rendersi conto di quanto si abbia bisogno di Lui.

È un richiamo che va oltre i confini dell'Uruguay e si rivolge a tutte le comunità cristiane, soprattutto a quelle che si trovano a fare i conti con una società sempre più distante dalla dimensione religiosa. Il messaggio di Leone XIV è chiaro: anche quando la fede sembra avere meno spazio nella vita pubblica, non bisogna cedere allo scoraggiamento né misurare il valore della propria testimonianza attraverso il consenso o i numeri. La piccolezza non è sinonimo di irrilevanza. È nella fedeltà quotidiana, nella preghiera e nella capacità di servire gli altri che la presenza di Cristo continua a farsi strada.