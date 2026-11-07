ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA FLAMME DE L'AMOUR POUR ACCUEILLIR L'ÉPOUX QUI VIENT LA NUIT XXXII D.T.O, A

Nous nous approchons de la fin de l'année liturgique A et l'Évangile de Matthieu nous accompagne dans notre montée vers la montagne du Seigneur. Dans ce pèlerinage, la parole de ce dimanche nous invite à la vigilance et à la promptitude pour accueillir l'époux qui vient dans les heures avancées de la nuit. Une chose certaine est que le Seigneur reviendra. Quand viendra-t-il? Comment me trouvera-t-il?

Nous sommes appelés à veiller avec nos lampes munies d'huile comme les vierges sages. Même si la nuit sembre être longue pour celui qui attend, le temps est court non dans le sens de la quantité, mais de l'intensité. Mille ans aux yeux du Seigneur sont comme le jour d'hier qui passe, comme une veille dans la nuit"(Ps 89,4).

1. VOICI L'ÉPOUX QUI VIENT.

L'Évangile est dominé par beaucoup d'images à savoir: les cinq vierges sages et les cinq insensées, les lampes, l'huile, la porte, le retard de l'époux, la nuit, le sommeil. Certains peuvent se dire que ce message concerne seulement les ordres sacrés, les religieuses qui ont fait le voeux de virginité. Cette interprétation est erronée, car le message est pour le peuple de Dieu. Dans l'Église, s'il peut y avoir peu de vierges au niveau du corps, on ne peut pas nier l'existence de tant d'hommes et de femmes, même mariés qui vivent leur sacrement dans la chasteté du coeur, car la virginité selon l'interprétation de saint Augustin est l'âme chaste de tout chrétien. Il s'agit de la vie illuminée par la flamme de l'amour, une existence marquée par l'intégrité de la foi et l'abstention aux plaisirs illicites. La première lettre de saint Pierre répond avec clarté comment nous devons attendre le Seigneur. Il écrit: "La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres en vue de la prière. Avant tout, conservez entre vous une grande charité, car la charité couvre une multitude de péchés(...). Chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au service les uns des autres, comme de bons intendants d'une multiple grâce de Dieu"(1P4,7-10).

2. L'INTELLIGENCE DE LA FOI DANS L'ATTENTE.

Le protagoniste principal dans cet Évangile est l'époux qui tarde à venir. Ce retard crée un comportement commun de ces dix vierges, c'est-à-dire l'Église pèlerine sur la terre vers l'éternité, symbolisée par le banquet nuptial. Toutes les dix vierges dorment, expression de fatigue dans leur attente. Elles dorment ensemble dans la même salle. La distinction essentielle entre les deux groupes est que les sages ont des lampes munies d'huile et les folles curieusement ont des lampes sans huile.

La lampe selon l'interprétation de saint Augustin dans son Discours 93,4 représente le bien dont l'homme est capable, et l'huile symbolise la bonne intention, la pureté, la chasteté du coeur sans laquelle la charité est impossible. Tout bien n'est pas nécessairement charitable, mais toute charité est un bien. On n'achète pas la charité, on la reçoit comme don à donner. Il se conserve dans l'intimité de la lampe qui est notre vie et se manifeste à travers les oeuvres. Les vierges sages sont animées par l'amour de Dieu tandis que les vierges insensées font du bien pour leur gloire. Jésus, dans son Discours sur la montagne, dit: "Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux"(Mt5,16).

Que peut-on retenir de cette parabole de Jésus? Le Fils de Dieu nous enseigne de cultiver la sainte inquiétude dans l'attente de son retour qui viendra à l'heure inconnue. Nous serons jugés par les oeuvres de miséricorde quand nous serons révéillés pour le jugement dernier. Cette vie mortelle doit être vécue non dans la dissipation, mais dans l'attente joyeuse de l'époux et dans l'attention aux signes qui précèdent sa venue.

3. LA RESPONSABILITÉ DANS L'ATTENTE

L'Évangile nous invite au bon usage du temps présent, car nous ne savons ni le jour ni l'heure de la venue du Seigneur. Ce temps renferme l'éternité. L'avenir est dans les mains de Dieu et nous le vivons dans la grande espérance qui éclaire nos petites espérances. Cette espérance ne déçoit pas, malgré nos inquiétudes et nos incertitudes.

Cette sainte inquiétude nous éveille à faire tout dans la charité et dans la responsabilité. La vigilance chrétienne n'est pas oisiveté condamnée par saint Paul quand il dit:"Qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus"(2Th3,10). Attendre avec les lampes allumées sur le plan politique signifierait l'engagement à prendre soin du bien commun, bien administrer la "res publica", s'engager pour la promotion de toute personne en particulier les déshérités de la terre. Un bon politicien agit comme les cinq vierges sages. Un faux politicien, un voleur, un corrompu, un assassin, siège parmi les vierges stupides. Stupide en latin"stultus", signifie l'ignorance qui tend vers la follie. Il est anormal de se munir de la lampe en oubliant de l'huile. Je crains le Christ qui passe à mon insu dit saint Augustin.

Le jugement final est irréversible. Le retard de l'époux est pour notre intérêt. Il nous donne l'occasion de nous ajuster, de nous convertir, de corriger nos erreurs du passé et de nous réveiller de notre sommeil les lampes allumées. La venue du Seigneur ne doit pas nous effrayer, si nous vivons ce temps présent avec nos lampes munies d'huile. N'attendons pas la dernière minute pour aller acheter ce que nous sommes sensés posséder, et que la porte ne nous soit pas à tout jamais fermée. Pour les vierges sages, elles sont joyeuses d'acceuillir l'Époux, pour les imprudentes, elles sont tristes et crient en vain.

Cette parabole reprend la conclusion du discours de la montagne quand Jésus dit:"Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le Royaume des Cieux, mais ceux qui font la volonté du Père"(Mt7,21).

4. PRIÈRE POUR LE DON DE LA PRUDENCE DANS L'ATTENTE.

Seigneur Jésus, nous ne savons ni le jour ni l'heure de ta venue, mais tu nous demandes de veiller. Donne-nous la sagesse assise près de toi, pour que nos lampes ne manquent pas de l'huile de bonté et que le sommeil de la routine ne nous prive pas de la sensibilité pour percevoir ta présence.

Accorde-nous le don de la prudence pour que chaque jour, nous nous efforçions "de passer par la porte étroite" de la sainteté dans le quotidien de la vie. Libère-nous de la superficialité et de la banalité dans notre vie comme les vierges sottes. Bénis sois tu Seigneur pour ce jour. Toi seul tu fais merveilles.

Bon dimanche frères et soeurs dans le Christ.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Bon dimanche frères et soeurs

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera