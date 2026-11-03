ALMANACCO DEL GIORNO – Saint Charles Borromée

📜 LA RICORRENZA – SAINT CHARLES BORROMÉE
Il calendario liturgico ricorda oggi Saint Charles Borromée, cardinale e arcivescovo di Milano, una delle figure più importanti della Chiesa cattolica del XVI secolo.
Nato ad Arona nel 1538, appartenente alla nobile famiglia Borromeo, si dedicò profondamente alla riforma della Chiesa dopo il Concilio di Trento. Promosse la formazione dei sacerdoti, la creazione dei seminari e una maggiore attenzione verso le comunità più bisognose.
Durante la peste che colpì Milano nel 1576, si prodigò personalmente nell'assistenza agli ammalati e ai poveri. Morì nel 1584 e venne proclamato santo nel 1610 da papa Paolo V.
Le calendrier liturgique célèbre aujourd'hui saint Charles Borromée, cardinal et archevêque de Milan, l'une des grandes figures de l'Église catholique du XVIe siècle.
Né à Arona en 1538, il consacra une grande partie de sa vie à la réforme de l'Église après le concile de Trente. Il encouragea la formation des prêtres, la création de séminaires et le développement de l'action pastorale auprès des populations.
Lors de la peste qui frappa Milan en 1576, il se distingua par son engagement auprès des malades et des plus pauvres. Il mourut en 1584 et fut canonisé en 1610 par le pape Paul V.
La sua storia ci ricorda che la responsabilità delle istituzioni acquista valore quando si traduce in attenzione concreta verso le persone.
Son exemple nous rappelle que la valeur des institutions se mesure aussi à leur capacité d'être proches des personnes et de répondre à leurs besoins.
🚀 ACCADDE OGGI – 4 NOVEMBRE 1922
La scoperta della tomba di Tutankhamon
Il 4 novembre 1922 l'archeologo britannico Howard Carter individuò nella Valle dei Re, in Egitto, l'ingresso della tomba del faraone Tutankhamon.
La scoperta, avvenuta dopo anni di ricerche, rappresentò uno degli eventi più importanti della storia dell'archeologia. All'interno della tomba furono ritrovati migliaia di oggetti preziosi, gioielli, statue e testimonianze straordinarie della civiltà egizia.
Le 4 novembre 1922, l'archéologue britannique Howard Carter découvrit l'entrée du tombeau du pharaon Toutânkhamon, dans la Vallée des Rois, en Égypte.
Cette découverte exceptionnelle permit de mettre au jour des milliers d'objets précieux et de mieux comprendre la civilisation de l'Égypte ancienne.
La scoperta ci insegna che conoscere il passato significa comprendere meglio il presente e le civiltà che hanno contribuito a costruire la nostra storia.
La mémoire du passé est une richesse qui permet aux générations présentes de mieux comprendre le monde et de préparer l'avenir.
🏔️ UNO SGUARDO ALLA VALLE D'AOSTA
Autonomia e identità: il valore di una storia condivisa
Il 4 novembre ricorre la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, legata alla conclusione delle ostilità sul fronte italiano della Prima guerra mondiale nel 1918.
Per la Valle d'Aosta questa giornata può rappresentare anche un'occasione per riflettere sul rapporto tra identità nazionale, storia locale e autonomia speciale.
La nostra regione ha costruito nel corso dei secoli una propria identità, attraverso la lingua francese, le tradizioni alpine, i rapporti con le comunità transfrontaliere e una particolare organizzazione della vita sociale.
L'autonomia riconosciuta nel 1948 ha dato una forma istituzionale a questa specificità.
Le 4 novembre est également une occasion de réfléchir à l'histoire de notre pays et à la place de la Vallée d'Aoste dans la République italienne.
Notre région possède une identité particulière, façonnée au fil des siècles par la langue française, les traditions alpines, les relations avec les territoires voisins et une histoire institutionnelle spécifique.
Le Statut spécial de 1948 a reconnu cette particularité et lui a donné une dimension institutionnelle.
L'autonomia non è soltanto un insieme di competenze amministrative, ma anche la responsabilità di custodire una cultura, una lingua e un patrimonio storico.
L'autonomie n'est pas seulement un ensemble de compétences administratives. Elle représente également la responsabilité de préserver une langue, une culture et un patrimoine historique.
La nostra identità non appartiene soltanto al passato: è una responsabilità da trasmettere alle nuove generazioni.
Notre identité ne relève pas uniquement du passé : elle constitue un héritage à transmettre aux générations futures.
💭 IL PENSIERO DEL GIORNO
La storia ci insegna che nessuna comunità può costruire il proprio futuro dimenticando le proprie radici.
L'histoire nous enseigne qu'aucune communauté ne peut construire son avenir en oubliant ses racines.
Le tradizioni, le lingue e le istituzioni rappresentano un patrimonio che deve essere conosciuto, difeso e rinnovato.
Les traditions, les langues et les institutions constituent un patrimoine qu'il faut connaître, préserver et faire vivre.
Una comunità è davvero forte quando sa guardare al futuro senza perdere la propria identità.
Une communauté est véritablement forte lorsqu'elle sait regarder vers l'avenir sans perdre son identité.
☀️ IL SOLE AD AOSTA – LE SOLEIL À AOSTE
Alba – Lever du soleil: ore 7.12
Tramonto – Coucher du soleil: ore 17.15
Buon mercoledì a tutti! – Bon mercredi à toutes et à tous !