ALMANACH DU JOUR - ss. de la Région Piémontaise - sainte Sylvie

📜 LA RICORRENZA – SAN GUIDO MARIA CONFORTI

Il calendario liturgico ricorda oggi San Guido Maria Conforti, vescovo di Parma e fondatore dei Missionari Saveriani, una delle figure più significative della Chiesa missionaria italiana tra Ottocento e Novecento.

Nato a Casalora di Ravadese, nei pressi di Parma, il 30 marzo 1865, Guido Maria Conforti manifestò fin da giovane una profonda vocazione religiosa e missionaria. Nel 1895 fondò la Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere, dando vita alla congregazione dei Missionari Saveriani.

Nel 1907 venne nominato vescovo di Parma, incarico che ricoprì per oltre vent'anni. Si dedicò alla formazione religiosa, all'educazione dei giovani e alla cura delle comunità più lontane e bisognose. Nel 1928 realizzò anche il sogno di visitare personalmente i missionari inviati in Cina.

Morì a Parma il 5 novembre 1931. Fu beatificato da Giovanni Paolo II nel 1996 e canonizzato da Benedetto XVI il 23 ottobre 2011.

🚀 ACCADDE OGGI – 5 NOVEMBRE 2007

Il tributo di sangue dei valdostani nelle guerre

Il 5 novembre 2007 vennero diffusi i dati relativi ai caduti valdostani nelle guerre che hanno attraversato la storia italiana tra Ottocento e Novecento. Secondo il bilancio presentato in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, la Valle d'Aosta aveva pagato un tributo complessivo di 2.318 vittime. Di queste, 1.557 persero la vita durante la Prima guerra mondiale e 647 nel corso della Seconda guerra mondiale. Le altre vittime appartenevano ai conflitti del Risorgimento, alle campagne militari in Crimea, in Africa e in Libia.

Sono numeri che raccontano il sacrificio di intere generazioni di valdostani, spesso lontani dalle proprie montagne, chiamati a combattere in conflitti che hanno segnato profondamente la storia europea.

La memoria dei caduti non deve essere soltanto una celebrazione: deve diventare un impegno quotidiano per la pace, la libertà e la dignità dei popoli.

🏔️ UNO SGUARDO ALLA VALLE D'AOSTA

Le radici dell'autonomia: una conquista da custodire

La storia dell'autonomia valdostana affonda le proprie radici negli anni difficili che seguirono la Seconda guerra mondiale. Il 7 settembre 1945, con la firma dei decreti luogotenenziali n. 545 e n. 546, vennero poste le prime basi istituzionali dell'autonomia della Valle d'Aosta.

Questi provvedimenti riconobbero alla nostra regione una particolare organizzazione amministrativa, legislativa e culturale. La Valle d'Aosta diventò così la prima realtà territoriale italiana a beneficiare di un regime autonomo nel dopoguerra.

Il percorso proseguì con la formazione del primo Consiglio regionale, presieduto da Federico Chabod, e culminò il 26 febbraio 1948 con la promulgazione dello Statuto speciale.

Non fu un percorso privo di difficoltà. Le aspirazioni autonomistiche valdostane erano infatti più ampie rispetto a quanto venne inizialmente riconosciuto dallo Stato.

La battaglia per una vera autonomia finanziaria e per il pieno riconoscimento delle specificità linguistiche e culturali rimase una questione centrale della politica valdostana.

L'autonomie n'est pas un privilège accordé une fois pour toutes. Elle est le résultat d'une histoire, d'une volonté populaire et d'une responsabilité politique que chaque génération doit savoir renouveler.

Una comunità che dimentica le ragioni della propria autonomia rischia, lentamente, di perdere anche la consapevolezza della propria identità.

💭 IL PENSIERO DEL GIORNO

Le radici non servono a trattenerci nel passato, ma a darci la forza di affrontare il futuro senza perdere noi stessi.

Les racines ne servent pas à nous retenir dans le passé, mais à nous donner la force d'affronter l'avenir sans nous perdre nous-mêmes.

☀️ IL SOLE AD AOSTA – LE SOLEIL À AOSTE

Alba – Lever du soleil: ore 7.14

Tramonto – Coucher du soleil: ore 17.13

Buon giovedì a tutti! – Bon jeudi à toutes et à tous !