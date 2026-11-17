Dalle Ande all’Amazzonia, il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in America Latina ha fatto tappa a Pucallpa, nel cuore dell’Amazzonia peruviana. Qui il Pontefice ha celebrato la Messa, dedicando una parte significativa della sua omelia al rapporto tra la dignità delle persone e la salvaguardia del creato. Un messaggio che lega direttamente la giustizia sociale alla tutela dell'ambiente, con un richiamo particolarmente forte alla condizione delle popolazioni amazzoniche.

Commentando il Vangelo, il Papa ha ricordato che «essere buoni e fedeli significa rispondere alla bontà e alla fiducia che riceviamo da Dio». Il lavoro che il Signore affida all'uomo, ha spiegato, non deve essere vissuto come una forma di oppressione o di estraneamento, ma come un'occasione di condivisione e di felicità.

I talenti ricevuti da Dio, ha proseguito Leone XIV, rendono buona la vita, che rappresenta il primo dono divino. Metterli a frutto significa esercitarsi nella giustizia, ricercare la verità, prendersi cura degli altri e della società. È attraverso un uso intelligente e responsabile di ciò che ci è stato affidato che possiamo moltiplicare i beni ricevuti.

Di segno opposto è invece l'atteggiamento del servo malvagio della parabola, che considera Dio alla stregua dei potenti di questo mondo, i quali spesso finiscono per comportarsi come se fossero Dio. Il rimprovero di Gesù, ha sottolineato il Pontefice, non riguarda soltanto la pigrizia, ma soprattutto la coscienza malvagia del servo. La parabola diventa così un invito a passare dalla paura alla fiducia, superando una relazione con Dio fondata sulla soggezione per riscoprire la gioia di essere suoi figli amati.

Il passaggio centrale dell'omelia ha riguardato il legame tra la vita umana e la terra. «Tra i beni che Dio dona a noi ci sono la vita e la terra. Entrambi sono strettamente legati, uno non esiste senza l'altro», ha affermato Leone XIV. La salute delle persone e quella dell'ambiente in cui vivono procedono insieme: ciò che ferisce la dignità umana finisce per compromettere anche la bellezza del creato.

Da qui una riflessione che assume un significato particolare in un territorio come l'Amazzonia, esposto alle pressioni dello sfruttamento delle risorse e alla devastazione ambientale. Il Papa ha ribadito che la dignità del lavoro e la cura della creazione sono inseparabili, perché ogni forma di sfruttamento dei lavoratori rappresenta anche una depredazione dell'ambiente.

«La pace sociale e l'equilibrio ecologico vanno di pari passo, quindi la violenza contro il popolo è violenza contro la terra, e la violenza contro la terra è violenza contro il popolo», ha dichiarato, indicando una responsabilità che riguarda tanto la tutela delle comunità quanto quella degli ecosistemi.

Richiamando gli insegnamenti dei suoi immediati predecessori, Leone XIV ha inoltre denunciato «il doloroso legame che esiste tra la devastazione ambientale dell'Amazzonia e le minacce alla dignità umana delle sue popolazioni». Un richiamo che conferma la centralità della questione ambientale nella riflessione della Chiesa e la necessità di non separare la difesa della natura dalla protezione delle persone che abitano questi territori.

Nella parte conclusiva dell'omelia, il Pontefice ha invitato i fedeli a mettere concretamente a frutto i talenti ricevuti da Dio, coltivando tre dimensioni fondamentali: la fede, la «magnifica umanità» e la gioia. Tre indicazioni che diventano un impegno quotidiano, individuale e comunitario, per costruire una società più giusta e capace di guardare al futuro.

Terminata la celebrazione eucaristica a Pucallpa, il Papa è rientrato a Lima, dove in serata si concluderà il suo viaggio apostolico in America Latina. Al ritorno in Nunziatura, Leone XIV ha rivolto un breve saluto alle persone presenti, esprimendo la propria gioia per la testimonianza dei fedeli.

«Quanto è bello essere un discepolo missionario, dare la propria vita a Gesù Cristo, proclamare la Buona Novella del Vangelo», ha detto il Pontefice, aggiungendo che la presenza dei fedeli testimonia il desiderio di rimanere uniti nella Chiesa e a Cristo.