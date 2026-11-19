Ci sono vite sacerdotali che non hanno bisogno di grandi gesti per lasciare un segno profondo. Si riconoscono nella fedeltà quotidiana, nella presenza discreta, nella pazienza con cui si accompagna una comunità e nella generosità di chi sa donarsi senza cercare riconoscimenti. È in questa testimonianza semplice e preziosa che si inserisce la lunga esistenza di don Pierino Colmar, decano del clero della diocesi di Aosta, che alle prime ore di giovedì 19 novembre 2026, presso l’ospedale Beauregard di Aosta, è stato chiamato dal Signore alla vita eterna.

Nato a Saint-Denis il 5 gennaio 1933, don Pierino aveva maturato fin da giovane la vocazione sacerdotale, intraprendendo il cammino di formazione prima nel piccolo seminario e successivamente nel seminario maggiore. Un percorso che lo condusse all’ordinazione presbiterale, ricevuta il 29 giugno 1957 per le mani di mons. Maturino Blanchet, insieme al compagno di seminario don Corrado Bagnod, scomparso nel 2024.

Cominciava così un ministero che avrebbe attraversato quasi sei decenni, intrecciandosi con la storia e la vita di diverse comunità valdostane. Il primo incarico fu quello di vicario parrocchiale a Châtillon, dove rimase dal 1957 al 1964. Seguirono sette anni come parroco di Ville-Sur-Nus, dal 1964 al 1972, prima della nomina, il 1° luglio 1972, a parroco-pievano di Morgex.

Fu proprio Morgex a diventare per un lungo tratto la casa del suo ministero. Per venticinque anni, don Pierino accompagnò la comunità con dedizione, esercitando il proprio servizio pastorale con quella mitezza che avrebbe caratterizzato tutta la sua vita sacerdotale. Un ministero fatto di celebrazioni, ascolto, sacramenti, incontri e vicinanza alle persone, nella consapevolezza che essere pastore significa anzitutto camminare accanto al proprio popolo.

Il 15 settembre 1997 gli venne affidata la parrocchia di Fénis, dove continuò a spendersi fino al 7 novembre 2015, quando, all’età di 82 anni, concluse il suo incarico pastorale. Anche il ritiro dagli impegni parrocchiali non significò, tuttavia, un distacco dalla vita della Chiesa. Tornato a Morgex, continuò a offrire il proprio aiuto al parroco, soprattutto nella celebrazione dell’Eucaristia e nel ministero delle confessioni. Un servizio discreto, ma significativo, perché la vocazione sacerdotale non si misura soltanto negli incarichi ricevuti, ma nella disponibilità a continuare a donarsi secondo le proprie possibilità.

Con il passare degli anni, la fatica dell’età e alcuni problemi di salute lo portarono a ritirarsi presso il Priorato di Saint-Pierre, dove trovò accoglienza affettuosa da parte dei confratelli e del personale. Qui ha trascorso l’ultima parte della sua vita, accompagnato dalla vicinanza di quanti si sono presi cura di lui.

Nel ricordo del suo ministero non si può trascurare un aspetto concreto e importante del suo impegno: l'attenzione alla manutenzione e al restauro delle chiese e delle cappelle delle comunità affidategli. Don Pierino sapeva che gli edifici sacri custodiscono la memoria della fede di un popolo e rappresentano un patrimonio spirituale da preservare e trasmettere. Accanto alla cura pastorale, si dedicava dunque anche alla cura di quei luoghi nei quali generazioni di fedeli avevano pregato, celebrato i sacramenti e affidato al Signore le gioie e le sofferenze della propria esistenza.

C'era poi una passione particolare che racconta molto della sua personalità: l’apicoltura. Don Pierino amava le api e il loro laborioso mondo, tanto da farne una delle attività che accompagnavano la sua vita. E il miele prodotto diventava spesso un gesto di amicizia e riconoscenza, offerto generosamente a quanti collaboravano con lui nella cura della parrocchia. Un piccolo dono, ma capace di esprimere un tratto del suo carattere: la generosità, la precisione e la pazienza. Non a caso, forse, proprio dall'osservazione della perfetta organizzazione della società delle api aveva tratto qualcosa del suo temperamento pacato e meticoloso.

Oggi, nel momento del commiato, la diocesi di Aosta perde il suo sacerdote decano, ma le comunità che lo hanno conosciuto conservano il patrimonio di una testimonianza fatta di fedeltà, lavoro silenzioso e amore per la Chiesa. La sua storia ricorda che il ministero sacerdotale si costruisce giorno dopo giorno, attraverso gesti spesso nascosti agli occhi del mondo, ma preziosi agli occhi di Dio: una parola di conforto, un sacramento amministrato, una confessione ascoltata, una chiesa custodita, una comunità accompagnata.

La morte di un sacerdote è anche un momento nel quale la comunità cristiana è chiamata a rinnovare la propria speranza. Per chi ha consacrato la vita al Vangelo, la conclusione del cammino terreno si affida alla promessa di Cristo: la morte non ha l'ultima parola e la vita donata nell'amore trova il suo compimento nell'incontro con il Padre.

La camera ardente sarà allestita presso la cappella del Priorato di Saint-Pierre a partire dalle ore 12 di venerdì 20 novembre 2026. Alle ore 18 sarà recitato il Santo Rosario, momento di preghiera e di raccoglimento per accompagnare don Pierino nell'ultimo tratto del suo cammino terreno.

La Santa Messa esequiale sarà celebrata sabato 21 novembre 2026, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Morgex. La celebrazione sarà presieduta da mons. Franco Lovignana, vescovo di Aosta. Al termine, la salma del sacerdote riposerà nella cappella dei sacerdoti del cimitero di Morgex.

Alla diocesi, ai confratelli nel sacerdozio, ai familiari e a quanti hanno condiviso con lui un tratto di strada, resta l'affetto riconoscente per una vita interamente consegnata al servizio del Signore e delle comunità cristiane.

Ora, dopo aver seminato con pazienza e fedeltà nei campi del Vangelo, don Pierino è affidato alla misericordia del Padre. La Chiesa di Aosta lo accompagna con la preghiera, nella certezza della Risurrezione e nella speranza di ritrovarsi un giorno nella casa del Signore.