Non è soltanto una presa di posizione contro l'eutanasia. È soprattutto un appello a chi ogni giorno si trova accanto alla sofferenza, alla fragilità e alla paura della morte: medici, infermieri, personale sanitario e responsabili delle strutture ospedaliere. Aiutate i malati, non lasciateli soli. Continuate ad accompagnarli, cercate nuove risposte, mettete in campo tutta la vostra esperienza. È questo il cuore del messaggio lanciato dai vescovi francesi in una lettera dal tono accorato, che affronta senza reticenze il delicato passaggio che la sanità d'Oltralpe si prepara a vivere con l'introduzione del cosiddetto «aiuto a morire».

La Conferenza episcopale francese torna così a intervenire su una delle questioni etiche e sociali più controverse degli ultimi anni, scegliendo questa volta di rivolgersi direttamente a chi opera nel mondo della sanità. La lettera è stata diffusa dopo la plenaria dell'8 novembre e si inserisce in un percorso di opposizione e di approfondimento che i vescovi hanno portato avanti durante l'iter legislativo della riforma. Una battaglia che non si è conclusa con l'approvazione della legge, ma che ora si sposta sul terreno concreto dell'assistenza, della libertà delle istituzioni sanitarie e della tutela della vita nelle situazioni di maggiore vulnerabilità.

Il provvedimento, definito dalla normativa francese «legge sull'aiuto a morire», è stato approvato il 15 luglio e riconosciuto conforme alla Costituzione dal Consiglio costituzionale il 14 agosto. La sua entrata in vigore è attesa, secondo quanto indicato dai vescovi, per gennaio 2027. Una prospettiva che pone interrogativi profondi non soltanto sul piano morale e religioso, ma anche sull'organizzazione delle strutture sanitarie e sulla libertà di coscienza dei professionisti.

Proprio sul pronunciamento del Consiglio costituzionale i vescovi richiamano l'attenzione. Nel giudizio di conformità, spiegano, sono state formulate «tre importanti riserve interpretative». Una di queste assume particolare rilievo per le istituzioni sanitarie: nel rispetto della libertà di associazione, viene riconosciuta la possibilità per una struttura di non praticare al proprio interno il suicidio assistito quando tale scelta sia in contrasto con i propri statuti o con il progetto istituzionale che ne definisce l'identità.

Una possibilità che, per gli ospedali e le strutture cattoliche, rappresenta un passaggio decisivo. Ma che, avvertono i vescovi, non può essere lasciata a dichiarazioni di principio o a formulazioni generiche. Occorre prepararsi per tempo, verificare le norme interne e predisporre un quadro giuridico e amministrativo coerente, capace di tutelare concretamente l'identità delle istituzioni.

L'invito rivolto ai responsabili delle strutture sanitarie cattoliche è infatti quello di «preparare il proprio quadro istituzionale e giuridico per beneficiare della disposizione emanata dal Consiglio costituzionale, che consentirà di rifiutare il suicidio assistito nelle proprie strutture». I vescovi parlano di un lavoro urgente, che deve riguardare statuti, regolamenti, procedure e disposizioni interne. Non basta, dunque, rivendicare un principio: bisogna renderlo effettivamente applicabile.

A questo proposito viene richiamata anche l'esperienza del Belgio, dove una clausola istituzionale prevista dalla legge del 2002 è stata abrogata nel 2020. Tra le motivazioni addotte, ricordano i vescovi, vi sarebbe stata la cattiva gestione di quella disposizione. Un precedente che, secondo la Conferenza episcopale francese, deve essere considerato con particolare attenzione: «Questo aspetto deve pertanto essere affrontato con rigore e competenza».

Ma il passaggio più significativo della lettera è quello dedicato agli operatori sanitari. Qui il linguaggio si fa vicino alla realtà quotidiana di chi assiste persone gravemente malate, spesso terminali, e alle famiglie che affrontano percorsi di sofferenza difficili da sostenere. I vescovi non si limitano a ribadire la contrarietà della Chiesa all'eutanasia e al suicidio assistito. Chiedono piuttosto a medici e infermieri di non rinunciare alla propria missione, di continuare a cercare strade per rispondere alla sofferenza e di valorizzare tutte le risorse disponibili.

L'appello è quello di proseguire «la magnifica e impegnativa opera di accompagnamento dei malati terminali, attingendo alla vostra esperienza e alle risorse della legge sullo sviluppo delle cure palliative, approvata quasi all'unanimità alla fine di maggio».

È proprio sulle cure palliative che la lettera individua una possibile risposta alla difficile transizione normativa. Il messaggio è rivolto a chi lavora nei reparti, negli ambulatori e nelle strutture di assistenza: servono competenze, creatività, capacità di ascolto e un impegno ancora maggiore per accompagnare i pazienti senza abbandonarli alla solitudine della malattia. Non una semplice difesa teorica di un principio, dunque, ma la richiesta di investire concretamente nella qualità dell'assistenza e nella presa in carico della persona.

«Vi sosteniamo nella vostra ricerca e nella vostra creatività», scrivono i vescovi, invitando gli operatori a rimanere fedeli al carisma che li guida «nell'accompagnare e rispettare la vita fino alla fine», con particolare attenzione al dolore e alle famiglie, talvolta «profondamente colpite dalle complesse situazioni di fine vita».

Nella lettera viene inoltre richiamato l'appello di Papa Leone XIV, che ha espresso con fermezza la contrarietà della Chiesa alla soppressione della vita presentata come risposta compassionevole alla sofferenza. I vescovi ricordano in particolare le parole pronunciate dal Pontefice durante l'incontro con i malati a Lourdes, quando ha denunciato la «tentazione di togliere la vita sotto la maschera della falsa compassione».

Un richiamo che la Conferenza episcopale francese collega direttamente alla responsabilità dei professionisti sanitari: la cura non può perdere la propria vocazione di accompagnamento, soprattutto quando la medicina incontra i limiti delle possibilità terapeutiche e la persona attraversa la fase più difficile della propria esistenza.

La Chiesa francese, intanto, prepara un ulteriore intervento. I vescovi hanno annunciato la pubblicazione, nel 2027, di un documento dottrinale e pastorale destinato ai responsabili delle strutture sanitarie, agli operatori, ai cappellani e agli assistenti pastorali. Un testo organico che dovrà offrire orientamenti e strumenti di discernimento in una fase nella quale saranno fondamentali anche i decreti attuativi e le future indicazioni delle autorità competenti.

Fino alla pubblicazione del documento, la Conferenza episcopale assicura che risponderà tempestivamente alle domande che arriveranno, pur precisando di non poter sostituire il discernimento individuale di ciascuno né anticipare questioni che dipenderanno dalle disposizioni applicative della legge.

La lettera dei vescovi francesi consegna così un messaggio che va oltre il confronto legislativo e il dibattito dottrinale. Al centro c'è il rapporto tra medicina, sofferenza e dignità umana, ma anche la responsabilità di una società chiamata a interrogarsi su come assistere chi è più fragile. La richiesta rivolta ai professionisti è impegnativa: non cedere alla rassegnazione, non considerare esaurite le possibilità di cura e di accompagnamento, non dimenticare che dietro ogni situazione clinica c'è una persona e, spesso, una famiglia che ha bisogno di sostegno.

In vista del 2027, mentre la Francia si prepara ad applicare una normativa destinata a incidere profondamente sull'organizzazione sanitaria e sul dibattito etico, i vescovi scelgono dunque di rilanciare la sfida delle cure palliative e dell'assistenza. La loro convinzione è che la risposta alla sofferenza non possa esaurirsi nella possibilità di anticipare la morte, ma debba passare anche dalla capacità di alleviare il dolore, accompagnare il malato e non lasciarlo solo fino all'ultimo giorno.